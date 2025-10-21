CCOO denuncia el tancament de la planta de Marelli a Santpedor amb 52 acomiadaments

CCOO ha denunciat que el Grup Marelli té la intenció de tancar la seva planta de Santpedor, dedicada a la fabricació de components d'automòbils, fet que comportaria l'acomiadament dels 52 treballadors actuals.
CCOO reclama alternatives al tancament
En un comunicat, el sindicat explica que la setmana passada la direcció de l'empresa va comunicar al comitè d'empresa la seva voluntat de cessar l'activitat. Davant d'aquesta situació, CCOO demana al grup que retiri l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) i que s'obri un procés de diàleg per buscar alternatives que permetin mantenir l'activitat productiva i els llocs de treball.
Rebuig als motius econòmics
Segons el sindicat, la direcció ha justificat la decisió per "raons econòmiques i una baixa producció". CCOO, però, rebutja aquests arguments i considera que "no responen a raons objectives sinó a una decisió estratègica global del grup".
Crida a la intervenció de l'administració
El sindicat insta també l'administració catalana a intercedir davant la multinacional "en defensa del teixit industrial i de l'ocupació a Catalunya i, especialment, a la comarca del Bages, per la incidència que suposaria aquest tancament".
El Grup Marelli disposa de dues fàbriques més a Catalunya: una a Barberà del Vallès i una altra a Llinars del Vallès.