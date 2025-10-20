Canvi en la direcció d'ICL: Patricio Chacana deixa el càrrec i el relleva Alberto Serfaty

L'empresa minera ICL Espanya, amb seu a Súria, ha anunciat un canvi en la seva direcció executiva. L'actual conseller delegat, Patricio Chacana, deixarà el càrrec en les pròximes setmanes per iniciar una nova etapa professional. El relleu l'assumirà Alberto Serfaty, que hi treballa des de fa vint-i-dos anys i que fins ara exercia com a vicepresident d'Operacions.
Canvi de lideratge a Iberpotash
Patricio Chacana va arribar a Iberpotash a la tardor de 2021, procedent de Xile, on havia ocupat diversos càrrecs de responsabilitat en empreses del sector miner. El seu nomenament com a CEO va coincidir amb la finalització de la posada en marxa de la rampa de Cabanasses, un dels projectes més rellevants de la companyia al Bages.
Durant aquests quatre anys, Chacana ha impulsat la modernització i digitalització de les operacions mineres i de superfície, així com la consolidació dels objectius productius un cop finalitzades les principals inversions del Projecte Phoenix. Aquesta etapa ha suposat un increment de la producció de potassa i sals d'alta qualitat, que el 2024 va assolir un rècord històric de 802.000 tones al complex miner-industrial de Súria.
Alberto Serfaty, relleu amb continuïtat
L'empresa ha anunciat que Alberto Serfaty assumirà la direcció executiva amb caràcter interí, per garantir una transició ordenada. Amb més de 30 anys d'experiència professional, Serfaty en porta 22 vinculat a Iberpotash (ICL), on ha exercit diferents rols de responsabilitat, des de la direcció de mina i planta fins al càrrec actual de vicepresident d'Operacions, que ocupa des del 2020.
Enginyer mecànic per la Universitat Metropolitana de Caracas i amb formació directiva a l'IESE Business School, Serfaty ha tingut un paper clau en el procés d'expansió i transformació de la companyia, especialment en la seva aposta per la sostenibilitat i l'eficiència industrial.