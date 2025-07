La Cambra insta l'Ajuntament de Manresa a impulsar un pla de millora de l'espai urbà per reactivar el comerç local

La Comissió de Comerç de la Cambra de Manresa ha reclamat a l'Ajuntament la posada en marxa d'un pla ambiciós per millorar l'espai públic de la ciutat amb l'objectiu d'incrementar el seu atractiu comercial. L'ens considera que l'estat actual de molts carrers dificulta la revitalització del comerç local i urgeix a adoptar mesures concretes per revertir aquesta situació.

Segons la Cambra, cal avançar cap a una Manresa "més cuidada, viva i agradable per passejar-hi", amb neteja adequada, façanes conservades, rètols homogenis, bona il·luminació i paviments en bon estat. "Una ciutat amb una bona imatge genera confiança, convida a quedar-s'hi més estona i estimula el consum", afirma la comissió, que vincula directament la qualitat de l'espai públic amb la dinamització econòmica del centre.

L'entitat també proposa una aplicació més estricta i coherent de les normatives sobre retolació, aparadors i ocupació de la via pública. Defensa que això no ha d'anar en contra de la diversitat, sinó que ha de garantir un equilibri estètic. En aquest sentit, reclama més control sobre la col·locació de rètols -que han d'estar, com a mínim, en català- i sobre l'ocupació excessiva de voreres. També suggereix impulsar campanyes de sensibilització per fer entendre als comerciants que el compliment normatiu beneficia tot el sector.

Un altre dels punts destacats de la proposta és la renaturalització dels carrers comercials. La Cambra aposta per incrementar la presència d'arbres i vegetació, així com instal·lar mobiliari urbà ben dissenyat i art murals que connectin amb la identitat local. A més de millorar l'experiència de passeig, aquests elements contribuirien a la visibilitat de la ciutat a les xarxes socials i a mitjans visuals.

Pel que fa a la neteja, s'alerta de la saturació d'alguns contenidors i de la mala ubicació d'alguns punts de recollida, que perjudicarien directament l'activitat de certs comerços. Segons l'entitat, aquesta situació respon més a una manca de planificació que no pas a incivisme.

La Cambra també posa el focus en la proliferació de locals buits, que considera un dels principals frens per al dinamisme comercial. Per això, reclama un pla específic que inclogui incentius fiscals, suport a emprenedors i acords amb propietaris per facilitar l'accés a aquests espais. A més, proposa que els locals buits puguin acollir temporalment iniciatives com pop-up stores, exposicions o activitats culturals, com a fórmula per revitalitzar punts concrets de la ciutat.

Finalment, l'ens considera necessari desplegar un pla d'usos comercials en alguns sectors per evitar la concentració excessiva de determinats tipus d'activitat. Segons la Cambra, aquesta mesura permetria millorar la qualitat i diversitat de l'oferta i caldria prendre exemple de ciutats que ja apliquen aquesta estratègia.

La Comissió de Comerç de la Cambra conclou que, per garantir el creixement del comerç local, cal crear un entorn urbà que estigui a l'altura del seu potencial i que faci de Manresa una ciutat més competitiva, amable i activa.