Junts proposa que el Baxi Manresa lideri el projecte del nou pavelló

Junts per Manresa portarà al proper ple municipal una proposta per instar l'Ajuntament a fer una "aposta clara i definitiva" per a la construcció d'un nou pavelló per al Baxi Manresa. El grup defensa que, després de tres anys de paralització, la millor opció és que sigui el mateix club qui lideri el projecte, en col·laboració amb el consistori, per garantir que s'ajusta a les seves necessitats reals com a equip de l'ACB.

Així ho han explicat aquest dilluns en roda de premsa el president del grup, Ramon Bacardit, i la regidora Lluïsa Tulleuda, que han fet una crida a tots els grups municipals perquè se sumin a la proposta, que consideren "de ciutat" i no de partit.

Un actiu estratègic per a la ciutat

Bacardit ha afirmat que el Baxi Manresa és "el màxim exponent de projecció de la ciutat" i que cal actuar amb urgència per no posar en risc la seva continuïtat a Manresa. "Portem tres anys parlant d'opcions, amb molts diners gastats en estudis, però sense cap decisió presa. És hora de fer un pas endavant i apostar de forma decidida pel nou pavelló", ha dit.

Per part seva, Lluïsa Tulleuda ha destacat que el nou pavelló permetria donar continuïtat a la presència del club a la ciutat i alhora reforçar l'oferta d'instal·lacions esportives per a altres entitats com el vòlei, l'hoquei o el patinatge. També ha remarcat el potencial polivalent de l'equipament, que podria acollir altres esdeveniments socials i culturals.

"Qui ha de portar el vestit, que se'l faci a mida"

Junts aposta perquè el club assumeixi el lideratge en la definició del projecte, "perquè si no el que passa és que el govern municipal fa propostes que no s'ajusten a les necessitats reals del club", ha dit Bacardit. "Qui ha de portar el vestit, que se'l faci a mida", ha resumit.

Pel que fa al finançament, el grup considera que la manca d'un projecte executiu ha estat el principal obstacle per buscar recursos. "Sense projecte no es poden trobar diners. El Baxi ja ha fet un esborrany, amb xifres raonables i properes a una remodelació. Cal concretar-lo i anar a buscar el finançament", ha dit Bacardit, que ha posat com a exemple el cas de la Fàbrica Nova, que tirarà endavant tot i el seu cost molt més elevat.

Junts considera que l'Ajuntament pot facilitar el procés mitjançant figures jurídiques com encomanes de gestió o convenis, sempre garantint que l'equipament continuarà sent públic.

Proposta oberta a la resta de grups

La proposta de resolució ja s'ha compartit amb la resta de grups municipals i, segons Bacardit, alguns ja han mostrat predisposició a sumar-s'hi, com el grup de Nacionalistes. "És una proposta de ciutat. No volem patrimonialitzar-la. És moment de consensuar i actuar", ha conclòs.