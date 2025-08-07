Manresa rep un pla per rehabilitar sis illes d’habitatges al centre històric

L’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Manresa l’estudi estratègic que havia sol·licitat per a rehabilitar i millorar sis illes d'habitatge al centre històric de la ciutat. Es tracta d'un document que ha de servir com a full de ruta per actuar sobre aquests edificis, que estan entre la plaça Major i la Baixada dels Drets, una zona d'1,64 hectàrees.
L'objectiu del full de ruta és millorar l'estat dels edificis, fent-los més segurs, accessibles, còmodes, saludables, habitables i eficients energèticament. De les 84 parcel·les que hi ha, 77 tenen edificis, 5 són solars buits i 2 estan en procés d'enderrocament.
D'altra banda, també es vol fer front als edificis ocupats de manera irregular, el despoblament i l'envelliment de la població.
El pla estratègic també estableix quines actuacions caldria fer primerament, segons criteris d'urgència, complexitat i oportunitats, així com altres aspectes que cal que l'Ajuntament tingui presents per fer bones polítiques de rehabilitació, conservació i manteniment dels edificis.
L’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona és qui s'encarrega de donar suport tècnic, jurídic i econòmic als ens locals de la Demarcació de Barcelona mitjançant recursos en l’àmbit de la rehabilitació. Entre d'altres, també ofereix eines per fer més eficients energèticament els edificis, programes per mobilitzar habitatges buits i ajudes per reformar o rehabilitar habitatges municipals.