El Baxi Manresa situa Alston i Steinbergs al dret de tempteig

Aquest dimarts, l'ACB ha publicat la llista de jugador sotmesos al dret de tempteig. En aquesta ocasió és una llista de divuit jugadors dels quals dos han jugat la temporada 2024-25 al Baxi Manresa. Tal com apuntaven totes les previsions un és el letó Marcis Steinbergs. Des del club bagenc es va comunicar el dia de la presentació de Biel Colominas que l'ala-pivot bàltic interessava que seguís al Nou Congost. Presentar una oferta per seguir comptant amb els seus serveis és un primer pas. En cas que Steinbergs no l'accepti però que vulgui seguir a la Lliga Endesa el club que el vulgui haurà de negociar una compensació amb el Baxi Manresa.

L'altra cas pot sorprendre mes. Derrick Alston ja ha anunciat un acord amb la Virtus de Bolonya. Aquí el tempteig no actua ja que només és un mecanisme entre clubs ACB. Però podria tenir rèdits futurs per al club manresà si mai Alston vol tornar a la Lliga Endesa. Llavors, qui vulgui fitxar l'ala-pivot haurà de parlar amb el Baxi Manresa. A partir d'aquest dimarts s'obre un termini de tretze dies perquè els clubs presentin ofertes per als jugadors que estiguin en aquesta llista. Els clubs d'origen tindran cinc dies naturals per igualar-les i retenir el jugador o pactar una xifra per renunciar als drets federatius.

Qui no està en aquesta llista és Cameron Hunt. Dilluns es va anunciar un acord entre manresans i Joventut de Badalona que acabarà amb el nord-americà vestint la samarreta verd-i-negra les dues properes temporades.

Emmanuel Cate tampoc seguirà al Baxi Manresa

Emmanuel Cate era el darrer jugador de la plantilla del Baxi Manresa, exceptuant Marcis Steinbergs del qual no se'n coneixia el futur. Aquest dimarts, el conjunt manresà ha comunicat que el pivot romanès no seguirà a l'equip la propera temporada. El seu futur podria estar a Múrcia on ja va jugar quatre temporades entre 2018 i 2022. En el cas de Cate, no ha estat inclòs en la llista de jugadors amb dret a tempteig.