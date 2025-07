Cameron Hunt se'n va del Baxi Manresa i signa pel Joventut

Cameron Hunt és la vuitena baixa confirmada que viurà la plantilla del Baxi Manresa la propera temporada. Aquest dilluns, els bagencs han anunciat que l'escorta nord-americà no seguirà al Nou Congost el curs vinent. Poc després, el Joventut de Badalona anunciava un acord amb Hunt per a les dues properes temporades. La piulada del club badaloní el defineix com a "talent diferencial per a la línia exterior". Els verd-i-negres s'han imposat a altres equips com el Dreamland Gran Canaria que també estaven interessats en el jugador.

La marxa de Hunt arriba un dia abans de publicar-se la llista de jugadors amb dret a tempteig. Segons explica el periodista Dani Aguilà, el Baxi Manresa rebrà una compensació després que els dos clubs catalans hagin negociat els darrers dies.

Hunt ha disputat un total de 31 partits a la Lliga Endesa, 10 a la Basketball Champions League i 1 a la Copa. A la lliga domèstica les seves mitjanes han estat de 13,7 punts, 1,9 rebots, 2,6 assistències i un 12,3 de valoració. La seva millor anotació la va aconseguir contra el Bàsquet Girona quan va anotar 30 punts.