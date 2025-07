Bodian Massa s'uneix a la llista de baixes del Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha comunicat aquest dijous al matí a través de les seves xarxes socials que el pivot Bodian Massa no formarà part de la seva plantilla per al curs 2025-26 i, per tant, no complirà la temporada opcional que tenia signada. Acaba així una vinculació que ha estat d'una sola temporada i que va començar marcada per una lesió que li va fer perdre les primeres setmanes de competició.

En total, Massa ha jugat 28 partits a la Lliga Endesa, 9 a la Basketball Champions League i 1 a la Copa amb la samarreta del Baxi Manresa. La màxima anotació la va aconseguir contra la Laguna Tenerife en terreny insular amb 12 punts mentre que en la faceta rebotadora van destacar els 11 rebots que va capturar contra el Hiopos Lleida al Nou Congost. Diversos rumors situen a Massa de retorn al seu país per jugar l'Eurolliga amb l'Asvel Villaurbane.

Amb les marxes de Massa i Traoré, només queden tres jugadors de la plantilla de la temporada passada amb la incògnita de saber si seguiran o no al Nou Congost. Biel Colominas, director esportiu del Baxi Manresa, i Josep Maria Herms, president de l'entitat, van expressar que el desig del club és renovar Cameron Hunt i Marcis Steinbergs. D'Emmanuel Cate no hi ha cap mena de notícia.