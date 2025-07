El primer equip del CE Manresa supera les revisions mèdiques abans d'afrontar la temporada

El primer equip del CE Manresa ha iniciat la preparació de la nova temporada amb la tradicional revisió esportiva al Centre Integral de Medicina de l'Esport, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep. És el quart any consecutiu que el club confia en aquest servei mèdic per assegurar la plena aptitud física dels jugadors abans d'iniciar la competició.

Segons explica el Dr. Pedro Rodríguez, especialista en medicina esportiva del centre, les revisions tenen una importància cabdal, especialment en esports com el futbol, on "és més freqüent detectar patologies cardíaques que poden derivar en problemes greus o fins i tot en mort sobtada". Per aquest motiu, els controls realitzats al CIMETIR inclouen una prova d'esforç màxima per avaluar la resposta del sistema cardiovascular en situacions de càrrega intensa, així com el temps de recuperació posterior.

A més de l'anàlisi cardiocirculatori, els jugadors han passat una completa revisió medicoesportiva que contempla una cineantropometria (anàlisi de la composició corporal), un electrocardiograma en repòs, un test de salt per valorar la potència muscular i una revisió detallada de l'aparell locomotor. Tot plegat, amb l'objectiu de detectar qualsevol disfunció i garantir una pràctica esportiva segura.

Una plantilla renovada i amb molta joventut

El CE Manresa afronta la temporada 2025-26 a Tercera Federació amb una plantilla profundament renovada. El club aposta per donar continuïtat al projecte liderat per l'entrenador Sergi Trullàs i reforçar el vincle amb el futbol base. En aquest sentit, destaca l'ascens d'Ernest Merinas i Mor Diop des del Juvenil A, així com la participació de diversos jugadors juvenils durant la pretemporada.

El projecte esportiu també es veu reforçat pel retorn d'Àlex Iglesias i per les primeres renovacions ja confirmades. En paral·lel, el club té sobre la taula noves incorporacions i renovacions que es donaran a conèixer pròximament. Tot plegat per afrontar una temporada que, segons preveu la direcció esportiva, serà una de les més exigents dels darrers anys per nivell competitiu i qualitat global de la categoria.

Amb la pretemporada ja en marxa i les primeres valoracions mèdiques superades amb èxit, el CE Manresa enceta un nou curs amb l'ambició de seguir creixent, competir al màxim nivell i consolidar el projecte amb una base jove i preparada.