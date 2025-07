Marcis Steinbergs continuarà dos anys més al Baxi Manresa

Marcis Steinbergs ha renovat la seva vinculació amb el Baxi Manresa dues temporades més tal i com ja havia avançat el periodista Chema de Lucas a través de les seves xarxes socials. L'ala-pivot letó va ser un dels jugadors que el club bagenc va incloure al dret de tempteig. Un cop esgotat el període, ningúva presentar cap oferta per a Steinbergs i això implicava que els drets ACB quedaven en mans de l'entitat manresana. L'única opció perquè l'interior no renovés era que decidís marxar a la lliga d'un altre país. Finalment, Baxi Manresa i Steinbergs s'han entès i allargarà la seva estada al Nou Congost que arribarà a les sis temporades.

Steinbergs va arribar a Manresa procedent del Gran Canària poc abans de fer els vint anys amb un contracte de dues temporades amb dues més d'opcionals que van vèncer a final de la passada campanya. Va ser una aposta de futur del club que any rere any ha guanyat protagonisme. Primer amb Pedro Martínez i després amb Diego Ocampo.

En cas d'esgotar el contracte, Steinbergs igualarà Josh Asselin com a jugador estranger amb més temporades a l'equip. Enguany, atraparà Juan Pablo Vaulet si bé l'argentí una de les temporades no la va jugar sencera. Fins ara, ha jugat 125 partits de la Lliga Endesa, 3 de la Copa i 42 de la Basketball Champions League (BCL). La darrera temporada, l'ala-pivot letó ha fet unes mitjanes de 6,5 punts, 4,2 rebots, 0,6 assistències i 5,5 de valoració en 17:59 segons a l'ACB. Pel què fa a la BCL, les estadístiques han estat un pèl superiors amb 6,7 punts, 2,1 rebots, 0,8 assistències i 6,6 de valoració en 17,6 rebots.