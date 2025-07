Segona medalla de bronze de la manresana del CN Sabadell Txell Ferré als Mundials de natació que se celebren a Singapur. La selecció espanyola s'ha vist superada novament per la Xina i Rússia en rutina tècnica però ha aconseguit consolidar el tercer lloc. Els 298,8575 punts no han estat suficients per atrapar les xineses que n'han fet 307,8001 ni les russes, amb 300,6182, però han significat una sòlida renda respecte les japoneses (282,4134).

L'exercici de Ferré i les seves companyes ha estat de la mateixa dificultat que a la ronda preliminar. La resta de combinats entre els cinc primers classificats ha optat per uns exercicis més complicats. Però Ferré i les seves companyes ho han compensat amb una impressió artística i una execució de gran mèrit que les ha col·locat segones i terceres respectivament separant els dos conceptes que generen la nota final. La coreografia de la cançó dels Back Street Boys Everybody ha estat qualificada d'una "gran força i control" per a la transmissió televisiva de Teledeporte.

Ferré tindrà encara l'opció de sumar una tercera medalla en acrobàcies. La ronda prèvia es disputarà el dia 24 de juliol (4.02h, hora catalana) i la final l'endemà 25 de juliol a partir de 2/4 d'1 del migdia, (també hora catalana).

Fins al moment, Txell Ferré suma una altra medalla de bronze en equip lliure, i una cinquena posició en duet tècnic en la seva participació als Mundials de natació a Singapur.