Publiquen els resultats del sorteig per gaudir dels actes de la Festa Major des de balcons municipals

Més de 800 persones han participat en el sorteig organitzat per l’Ajuntament de Manresa per gaudir dels principals actes de la Festa Major des dels balcons municipals de la plaça Major. En total, s’han sortejat 110 entrades dobles, amb una distribució de 30 entrades per a la Moscada, 20 per a la Mostra del Correfoc, 30 per a la Ballada de la imatgeria i 30 pel Correfoc.
El sorteig, realitzat el 13 d’agost, ha comptat amb 884 participants. L’acte que ha registrat més èxit de participació ha estat, per segon any consecutiu, la Mostra del Correfoc el dissabte 30 d’agost a les 21.30 H, amb 307 aspirants.
Seguida molt de prop pel Correfoc del dilluns 1 de setembre a la nit, amb 298 participants. Per primer cop s’han sortejat entrades per a la Moscada Infantil, programada pel diumenge 24 d’agost a les 21 H, amb 147 inscrits. I la Ballada de la imatgeria, que tindrà lloc el diumenge 31 d’agost al migdia, ha comptat amb 132 persones inscrites.
Es notifica a les persones guanyadores per correu electrònic i se’ls recomana comprovar també la carpeta de correu brossa. Han de confirmar l'assistència i la del seu acompanyant abans del dimecres 20 d’agost a les 12 del migdia. Per a cada acte, s’ha creat una llista de suplents, que entrarà en joc si algun guanyador no respon dins del termini establert o renuncia a l’entrada.
La llista completa de guanyadors i suplents es pot consultar en aquest enllaç.