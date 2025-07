La manresana del CN Sabadell Txell Ferré ha disputat aquesta matinada de dilluns la final de la disciplina de duet tècnic als Mundials de natació que s'estan disputant a Singapur. Juntament amb Lilou Lluis Valette ha obtingut el cinquè lloc final repetint així la mateixa posició que va aconseguir a la ronda preliminar. La final ha canviat poques coses ja que les cinc primeres posicions han estat les mateixes. Les bessones austríaques Anna-Maria i Eirini-Marina Alexandri s'han imposat a les parelles de la Xina, el Japó, Rússia i Espanya.

Ferré i la seva companya han sumat un total de 287,3898 punts i han quedat a 19,75 de les vencedores finals. Una distància superior a la que hi va haver a la ronda preliminar. Separades les notes pels dos conceptes que puntuen de cara a la classificació final, la bagenca i la perpinyanesa han estat cinquenes en impressió artística i sisenes en execució.

La jornada per a Ferré havia començar vuit hores abans en rutina tècnica per equips en què la Xina ha aconseguit una sòlida primera posició i l'equip rus, que participa amb el nom d'Equip Netral B, ha estat segon. Espanya, amb 288,4091 punts ha estat tercera amb més de deu punts que Itàlia. Aquesta renda no computa de cara a la final del proper 22 de juliol però és una orientació de cara a l'obtenció d'una medalla. La tònica d'aquest Mundial és que les primeres posicions de la fase prèvia es repeteixin a la final.