L'app Pukono de la Fundació Althaia compleix 10 anys ajudant persones amb hipertensió i insuficiència renal

Pukono, l'aplicació gratuïta creada per la Fundació Althaia per donar suport a persones amb hipertensió arterial o insuficiència renal, celebra aquest 2024 el seu desè aniversari amb un balanç molt positiu. L'app ajuda a seguir una dieta segura, adequada i variada, i la seva última versió és utilitzada diàriament per una mitjana de 2.000 persones. Actualment, està instal·lada en més de 58.700 dispositius arreu del món.
Una trajectòria consolidada
Des del seu llançament el 2014, Pukono s'ha descarregat a més de 80 països, amb Espanya com a principal focus d'usuaris, seguida de Mèxic, Xile, Estats Units d'Amèrica i Perú. A Catalunya i a la resta de l'Estat es concentra la majoria d'usuaris diaris. Segons dades del 2022, l'aplicació acumulava 93.749 descàrregues, posicionant-se com una de les més buscades a escala mundial per a dietes relacionades amb la malaltia renal crònica.
El projecte va néixer gràcies a la col·laboració entre el Servei de Nefrologia d'Althaia i la Fundació Alícia, amb el patrocini d'Amgen. L'objectiu inicial era posar a l'abast dels pacients informació fiable i accessible sobre quins aliments són segurs i quins cal evitar segons la seva patologia.
Informació fiable i útil
Les persones amb hipertensió han d'evitar l'excés de sal, mentre que les que pateixen insuficiència renal han de limitar aliments rics en potassi i fòsfor, minerals que el ronyó no pot eliminar correctament quan la seva funció es veu reduïda.
Per facilitar aquesta gestió, Pukono ofereix un cercador d'aliments molt visual, que utilitza un sistema de semàfor per indicar si un producte és segur pel que fa al sodi, potassi i fòsfor. Els usuaris amb perfil d'hipertensió només veuen el semàfor de sodi. A més, l'app inclou una secció de consells i un bloc de menús.
Disponible en català, castellà i anglès, l'eina és especialment útil per prendre decisions en situacions quotidianes, com escollir un plat en un restaurant o fer la compra. La valoració mitjana dels usuaris i professionals és de 4,1 sobre 5.
Un recurs de valor en temps de desinformació
En un context en què les xarxes socials faciliten la difusió d'informació poc rigorosa sobre alimentació, Pukono destaca per oferir continguts basats en l'evidència científica i elaborats per professionals de la salut. Per a Althaia, aquesta eina és un exemple més del seu compromís per preservar i millorar la salut i el benestar de les persones.