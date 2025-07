La Unitat de Pneumologia Intervencionista d'Althaia rep l'acreditació d'excel·lència

La Unitat d'Endoscòpia i Pneumologia Intervencionista de la Fundació Althaia ha estat acreditada com a unitat bàsica amb criteris d'excel·lència per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR). Aquest reconeixement avala l'alt nivell tècnic, assistencial, docent i de recerca del servei, que té un paper clau en el diagnòstic i maneig de múltiples malalties respiratòries.

Aval d'una activitat intensa i d'alta complexitat

En el procés d'avaluació, la SEPAR ha valorat factors com el volum i la complexitat dels procediments realitzats, la cartera de serveis, els equipaments disponibles, les instal·lacions i els recursos humans. També s'han tingut en compte les activitats formatives i de recerca, així com les garanties de qualitat i seguretat per als pacients.

La pneumologia intervencionista és una subespecialitat dins de l'àmbit de la Pneumologia que se centra en el diagnòstic i tractament de determinades patologies respiratòries. Té un paper fonamental en casos de càncer de pulmó, embassament pleural, malaltia pulmonar intersticial difusa (MPID) o asma greu, entre d'altres.

Més de 700 procediments el 2024

El Servei de Pneumologia d'Althaia ha fet una aposta clara els darrers anys per ampliar els procediments intervencionistes. Entre les proves que s'hi duen a terme hi ha broncoscòpies, toracocentesis, biòpsies pleurals, insercions de drenatges i ecobroncoscòpies lineals (EBUS). L'any 2024 es van fer més de 700 procediments d'aquest tipus, i la xifra creix cada any.

La majoria d'aquestes proves es realitzen a l'Hospital de Dia Polivalent, situat a la planta 0 de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El fet de dur-les a terme al mateix centre de referència de la Catalunya Central permet agilitzar el diagnòstic i el seguiment clínic dels pacients, a més d'evitar trasllats a hospitals de l'àrea metropolitana, com es feia anteriorment.

Servei de referència per a altres hospitals del territori

A més de donar servei als pacients d'Althaia, la Unitat d'Endoscòpia i Pneumologia Intervencionista és també centre de referència per a l'Hospital de Berga i l'Hospital de Cerdanya, reforçant el paper de Manresa com a pol sanitari del territori.

El servei està integrat per especialistes en Pneumologia i professionals d'Infermeria formats específicament en tècniques intervencionistes. També treballen en coordinació amb altres serveis mèdics, com Anestesiologia i Reanimació, Medicina Intensiva i Anatomia Patològica, amb una clara orientació multidisciplinària i d'excel·lència clínica.