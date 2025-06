Althaia incorpora 41 nous residents, una de les promocions més nombroses fins ara

La Fundació Althaia ha donat la benvinguda a una nova promoció de 41 residents que inicien la seva formació especialitzada en diferents àmbits sanitaris. La incorporació d'aquesta nova fornada de professionals reforça el compromís de la institució amb la docència, la recerca i la millora contínua de l'atenció sanitària.

Més de quaranta nous residents inicien formació a Althaia

Aquest mes de juny, la Fundació Althaia de Manresa ha rebut la nova promoció de residents que faran la seva formació especialitzada als diferents serveis de la institució. En total, s'hi han incorporat 41 nous professionals que han escollit Althaia per continuar la seva trajectòria mèdica o infermera. Es tracta d'una de les promocions més nombroses fins al moment i situa el nombre de residents totals en 135 professionals en formació, la xifra més elevada de la història de la institució.

D'aquests 41 residents, 25 corresponen a especialitats pròpies d'Althaia, com ara Al·lergologia, Anestesiologia i Reanimació, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cirurgia General, Ginecologia i Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Medicina Interna, Oncologia Mèdica, Psicologia Clínica, Radiodiagnòstic o Infermeria Obstètrica i de Salut Mental, entre altres. Destaca el fet que gairebé la meitat dels nous residents provenen d'universitats catalanes, i un d'ells ha cursat els seus estudis a la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), vinculada estretament amb Althaia.

Els altres 16 residents provenen de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central, gestionada per l'Institut Català de la Salut (ICS), i tenen Althaia com a hospital de referència per a la seva pràctica clínica.

Un compromís amb el futur del sistema sanitari

Des de la Fundació Althaia s'ha destacat que aquesta nova promoció representa molt més que una simple incorporació de professionals: és un acte estratègic per assegurar el relleu generacional i la continuïtat del sistema sanitari en un moment marcat per la manca generalitzada d'especialistes.

"La formació de residents és una inversió en talent, coneixement i qualitat assistencial. El fet d'acollir futurs professionals també millora el nivell d'exigència i d'actualització dels equips, i fomenta la docència i la recerca com a eines imprescindibles per avançar", assenyalen des de la institució.

A més de formar part activa en la formació de metges i infermeres, Althaia també promou activitats de recerca i actualització continuada, mantenint una estreta col·laboració amb les universitats i centres de coneixement del país.

Un model que suma

Amb aquest model formatiu, Althaia reforça la seva posició com a centre hospitalari universitari de referència a la Catalunya Central, capaç de generar i retenir talent. La presència de residents en múltiples especialitats també es tradueix en una atenció més actualitzada, una millor capacitat per resoldre casos complexos i una cultura de millora constant.

La benvinguda als residents esdevé, així, un acte simbòlic que posa de manifest la vocació formadora i el compromís amb el futur del sistema públic de salut que manté la Fundació Althaia com a eix estratègic del seu desenvolupament.