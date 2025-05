Althaia acomiada 22 residents que s’han format a la institució

La Fundació Althaia ha acomiadat una part dels residents que finalitzen enguany la seva etapa formativa a la institució. Es tracta de 22 professionals, que van ser els protagonistes de l'acte de comiat que es va celebrar divendres en què es va posar de manifest una vegada més la importància de la docència i l'aposta d'Althaia per impulsar-la.

Del total de residents, vuit es corresponen a especialitats pròpies d'Althaia. En concret, Pediatria, Psiquiatria, Psicologia clínica, Anestesiologia i Reanimació, Infermeria d'Obstetrícia i Ginecologia i Infermeria de Salut Mental. La meitat d'aquests professionals continuaran vinculats laboralment a la institució. Els residents restants són metges i infermeres residents que pertanyen a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut (ICS) i que han tingut Althaia com a hospital de referència.

El punt més emotiu i entranyable de l'acte va venir de la mà dels residents, que van compartir amb l'auditori l'experiència, tant personal com professional, adquirida durant el període de formació especialitzada a Manresa. A més d'agrair tant als professionals com a la institució tot el que han rebut durant aquests anys, van destacar que l'exercici de la medicina es basa en un treball col·lectiu i que el coneixement per si sol no serveix de res si a darrere no hi ha una atenció humana.

La conferència central, titulada Ètica i intel·ligència artificial. Reflexions, riscos i oportunitats, va anar a càrrec de Karina Gibert Oliveras, catedràtica d'Intel·ligència Artificial a Intelligent Data Science and Artificial Intelligence-UPC i degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Va parlar de com la intel·ligència artificial ha contribuït en el desenvolupament de l'àmbit de la salut des de diferents angles i de com ha impactat la seva introducció en els processos de salut. També va analitzar el marc ètic, les implicacions pel sector de la salut i els riscos i oportunitats lligats al desplegament de la intel·ligència artificial en aquest àmbit.

A l'inici va intervenir Ramon Santisteve Prat, cap d'estudis de Formació Sanitària Especialitzada, que va assenyalar que es tractava d'un acte de celebració per un camí recorregut amb esforç, aprenentatge i creixement personal i professional. Va destacar que els residents han après a prendre decisions també en moments difícils, a escoltar amb empatia, a treballar en equip i, sobretot, a no perdre mai de vista el perquè de la professió: les persones.

En la cloenda, Manel Jovells Cases, director general d'Althaia, va assegurar que la docència és un pal de paller per a la institució que fomenta l'aprenentatge de coneixements i valors amb una mirada centrada en la persona des del contínuum assistencial i amb visió de territori.

Althaia ha volgut crear un obsequi per als residents que els vinculi amb aquesta etapa tan rellevant de la seva formació. Per això es va demanar la col·laboració a un grup d'estudiants d'Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, que en el marc d'una assignatura van elaborar diferents propostes. L'escollida s'anomena Abraçada i vol simbolitzar el procés d'acompanyament càlid i proper que recullen els valors d'Althaia tant amb els pacients com entre professionals. L'autor de l'obra, que es va lliurar divendres als residents, és Albert Clariana Llobet, estudiant de tercer curs.

Igual que l'any passat, enguany se celebrarà un segon acte de comiat arran dels canvis en el calendari d'incorporació de residents provocats per la pandèmia. Serà a la tardor, quan finalitzaran la seva etapa d'especialització els residents que es van incorporar el setembre de l'any 2020.

Des de fa temps, Althaia fa una clara aposta per la formació d'especialistes. En un context de manca generalitzada d'especialistes, la docència contribueix a formar futurs professionals que s'incorporaran en el sistema de salut. A més, acollir residents reverteix en la millora de l'atenció ja que augmenta la formació i el professionalisme de tots els membres dels serveis implicats i fomenta la recerca.