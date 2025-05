Althaia atén una quarantena de casos de trastorns alimentaris de joves i adolescents en un any

L'Hospital de Dia de Trastorns de Conducta Alimentària (TCA) per a adolescents i joves de la Fundació Althaia de Manresa ha atès una quarantena de casos durant el seu primer any de funcionament. El servei va obrir portes l'abril de 2024 amb l'objectiu d'oferir una atenció més específica, intensiva i de qualitat a les persones d'entre 12 i 24 anys de les comarques del Bages, el Moianès, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Anoia amb un diagnòstic de TCA. La majoria de casos que ha atès en el primer any de vida són noies. El nou dispositiu amplia la cartera de serveis del Departament de Salut a la Catalunya Central per donar resposta a l’increment de la demanda en aquest àmbit.

El servei té una capacitat per a deu places i s'adreça a adolescents i joves diagnosticats de TCA a qui no és possible controlar de forma ambulatòria o bé per facilitar la continuïtat assistencial quan són donants d'alta de l'hospitalització completa. Les persones ateses en aquest dispositiu són derivades tant des de la Unitat d’Hospitalització en Salut Mental Infantojuvenil com des del Centre de Salut Mental (CSMIJ/CSAM).

El nou servei comparteix els espais amb l'Hospital de Dia de Salut Mental Infantojuvenil ­-que té activitat al matí- i s'ofereix en la franja horària de tardes, d'1 a 3/4 de 8, de dilluns a dijous. Segons informa Salut, l'avantatge d'aquest horari és que possibilita la supervisió directa de les principals ingestes del dia -dinar, berenar i sopar- i facilita que l'usuari pugui mantenir l'activitat acadèmica o laboral. Els divendres l'horari és de migdia.

Un equip multidisciplinari

El dispositiu disposa d'un equip multidisciplinari integrat per professionals de psiquiatria, psicologia clínica, infermeria, treball social, teràpia ocupacional, nutrició i educació. "Aquesta estructura permet una atenció especialitzada i intensiva que assegura una intervenció terapèutica integral centrada en la persona", assegura el Departament de Salut.

Els usuaris de l'Hospital de Dia de TCA segueixen un programa de recuperació integral amb una intervenció psicoterapèutica tan individual com en grup que s'adapta a les necessitats de cada persona. A més de sessions individuals, es realitzen diferents tallers grupals en què es treballa des de les habilitats socials fins a la percepció de la imatge corporal i l’autoestima, així com la creativitat. Segons els responsables de la unitat, aquestes sessions grupals afavoreixen la interacció i l’intercanvi d'experiències entre els usuaris

L’abordatge dels pacients amb TCA es treballa de manera integrada amb les famílies, que són una peça fonamental. Així, el procés terapèutic inclou també sessions individuals i grupals amb les famílies. En alguns casos, es fan visites domiciliàries a càrrec de professionals d'infermeria i psicologia, amb l’objectiu de conèixer el dia a dia dels usuaris en el seu entorn habitual i, així, poder-los donar pautes i recomanacions personalitzades.

La meitat dels casos presenten anorèxia nerviosa restrictiva

La meitat dels casos atesos durant el primer any al nou Hospital de Dia de TCA han presentat anorèxia nerviosa restrictiva, trastorn que es caracteritza i manifesta essencialment per la pèrdua de pes a causa del desig irrefrenable de la persona d'estar prima i, per aquest motiu, hi ha restricció alimentària. També s'han donat casos de bulímia i de TCA no especificat. El període d’estada mitjana dels usuaris és de dos mesos.

Els trastorns de la conducta alimentària són un grup de trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, de sentir i de comportar-se en relació amb l'alimentació, el pes o la figura, que poden tenir greus conseqüències nutricionals, biològiques, psicològiques i socials.

Els casos de TCA en adolescents i joves s’han incrementat considerablement els darrers anys, especialment a partir de la pandèmia. Des d'aleshores, el nombre de pacients atesos per aquest tipus de problemàtica des de l’àrea de Salut Mental d’Althaia ha augmentat un 60%.

Un model que potencia la continuïtat assistencial

Des del 2018, Althaia disposa d'una Unitat d’Hospitalització de Salut Mental Infantojuvenil a l'Hospital Sant Joan de Déu dissenyada per oferir continuïtat assistencial en salut mental als nois i noies que presentin episodis aguts que requereixen hospitalització. El servei, que compta amb 10 llits, és de referència per a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya.

La Unitat d’hospitalització complementa els serveis que ofereix Althaia al Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) ubicat al Centre de Salut Mental (CSAM), on hi ha les consultes ambulatòries i, des de l’any passat, dos hospitals de dia. D’aquesta manera, es potencia la continuïtat assistencial en salut mental als menors de 18 anys.