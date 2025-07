L'Espai Quico Mestres de la Torre Santa Caterina torna a agafar embranzida

Després que quedés deserta la primera licitació, l'Ajuntament de Manresa ha aprovat augmentar el pressupost de les obres de l'Espai Quico Mestres, situat a l'entorn de la Torre de Santa Caterina. Amb l'increment, que eleva l'import total a més de 240.000 euros, es preveu que es pugui assumir l'increment dels preus dels darrers dos anys i que es pugui adjudicar definitivament el projecte finançat amb fons Next Generation.

El projecte de l'Espai Quico Mestres, cap a una nova licitació amb més pressupost

L'Ajuntament de Manresa ha fet un pas endavant per desencallar les obres de l'Espai Quico Mestres, el projecte d'homenatge a l'arquitecte i urbanista manresà situat a l'entorn de la Torre de Santa Caterina. El ple municipal ha aprovat aquest juliol un increment de 75.000 euros en el pressupost inicial per tal de fer viable una nova licitació, després que la primera -llançada a finals de 2023- quedés sense adjudicatari per falta d'ofertes viables.

La iniciativa, dissenyada pel reconegut estudi Batlle i Roig, està finançada íntegrament amb fons europeus Next Generation. L'import inicial de la licitació era de 168.101,37 euros (IVA inclòs), però l'única empresa que s'hi va presentar va acabar constatant que el pressupost era insuficient per fer front a les obres previstes. Aquesta situació ha obligat el consistori a revisar els preus i actualitzar la partida per garantir que en la nova convocatòria hi hagi interès real per part de les constructores.

Una actuació amb valor simbòlic, pedagògic i paisatgístic

El projecte, presentat públicament el juny de 2022 a la Sala de Columnes de l'Ajuntament de Manresa, té un triple objectiu: recordar la figura i el llegat de Quico Mestres, posar en valor la Torre de Santa Caterina com a mirador i element patrimonial, i generar un espai pedagògic i de contemplació obert a la ciutadania.

Tal com va explicar Enric Batlle durant la presentació, l'espai dibuixa la lletra Q (de Quico) al voltant de la torre i s'articula en forma de recorregut circular. Es tracta d'un espai pensat per mirar i comprendre la ciutat i el territori, aprofitant la ubicació privilegiada d'aquest turó, que ofereix vistes àmplies del vessant sud de Manresa i del conjunt de la comarca.

El disseny incorpora un petit memorial personalitzat, alineat amb la visual cap al carrer del Born -lloc de naixement de Mestres-, i també una aula oberta aprofitant la topografia natural de la zona. El projecte no només vol ser un lloc de record, sinó una eina viva per pensar el territori, entendre la ciutat i reflexionar sobre l'urbanisme que "millora la vida de les persones", tal com defensava el mateix Mestres.

Un reconeixement a una manera d'entendre l'urbanisme

Quico Mestres Angla (1948-2013) va ser una figura clau en la transformació urbanística de Manresa i altres municipis catalans. Va elaborar el primer Pla General de Manresa de la democràcia, entre 1975 i 1981, i va tenir un paper destacat en la revitalització del Centre Històric, el desenvolupament de la façana sud, la plaça Sant Domènec, l'àmbit de les Bases i la implantació de la FUB.

El memorial, impulsat amb la complicitat de familiars i amics, no només reconeix la seva trajectòria personal sinó també una manera de fer urbanisme amb mirada humanista, participativa i transformadora. Durant l'acte de presentació de 2022, l'alcalde Marc Aloy va destacar que "l'urbanisme no té sentit si no és per millorar la vida de les persones", tot posant com a exemple el llegat de Mestres.

Per la seva banda, Conxita Tarrés, en representació de la família, va subratllar que "no és un projecte nostàlgic, sinó un regal a la ciutat, un espai on la funció pedagògica adquireix rellevància" i on el record de Mestres es manté viu a través d'una proposta útil, respectuosa i oberta a la ciutadania.

Els pròxims passos: nova licitació i calendari per definir

Amb l'increment pressupostari aprovat al ple, l'Ajuntament ja prepara la nova contractació de les obres. Encara no s'ha especificat un calendari concret per a l'inici dels treballs, però el consistori confia que amb el nou import -que s'eleva a més de 240.000 euros- es pugui adjudicar l'obra en els propers mesos i començar-ne l'execució abans que finalitzi l'any.

Així, el projecte de l'Espai Quico Mestres agafa embranzida després d'un període d'estancament i es manté com una aposta per enfortir el vincle entre urbanisme, memòria i ciutadania.