Manresa es prepara per viure una Festa Major amb novetats, grans concerts i la seva pròpia sardana

La Festa Major de Manresa 2025 arriba amb més força que mai i una programació amb més de cent actes per a tots els públics. El cartell d'aquest any, obra del dissenyador Maiol Baraut, ret homenatge a les persones que fan la festa i a la música, molt present durant els cinc dies de celebració. El gruix dels actes tindrà lloc del 28 d'agost a l'1 de setembre, però ja des del 24 començaran activitats destacades com la Moscada Infantil o el Tap'Antic, i l'activitat s'allargarà fins al tradicional Correfoc de dilluns.

Sardana pròpia, cercaviles adaptades i retorns esperats

Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de la sardana Manresa està de festa!', composta per Laia Giralt Torrescasana i que es ballarà per primera vegada el diumenge 31 d'agost al migdia. La peça s'ha concebut com a himne musical de la festa i recull melodies de l'imaginari festiu manresà. També serà el retorn del Picapoll, personatge reintroduït en activitats infantils als Jardins del Casino.

Aquest any s'han adaptat els itineraris de la cercavila i el Correfoc per les obres a diversos carrers de la ciutat. El Correfoc manté la sortida des de la plaça Major, però canviarà parcialment el recorregut per evitar els trams afectats. Igualment, la cercavila de dissabte modificarà el seu pas per continuar oferint un espectacle complet i segur.

Grans concerts, imatgeria i Manresa Desconeguda

Com ja és habitual, la programació musical aposta per grups en català. Al carrer Sallent actuaran Flashy Ice Cream, Els Catarres i Doctor Prats, caps de cartell de divendres a diumenge. També destaca el retorn de Clepton, banda manresana que reapareix després de nou anys, i la Banda Neon, que tancarà la festa amb el Ball del Correfoc. Els espais estaran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i caldrà fer reserva prèvia.

L'edició d'enguany també recupera les visites de la Manresa Desconeguda, amb rutes als antics cinemes de la ciutat i pels espais de repressió de 1975. Es faran els dies 28 i 29 d'agost, amb inscripcions obertes a partir del 25. També hi haurà espais accessibles i traducció en llengua de signes.

La imatgeria festiva s'exposarà al vestíbul de l'Ajuntament entre el 27 i el 30 d'agost, i el pregó institucional anirà a càrrec dels actors Marc i Jan Buxaderas, dissabte 30 a les 12.30 h.

Microscopies i mesures per unes festes segures

El festival Microscopies omplirà l'Anella Verda d'art efímer entre la Fàbrica dels Panyos i el Pont Nou, amb obres que integren natura, patrimoni i reflexió artística. L'escultura permanent serà de Dolors Puigdemont, i es complementarà amb una dotzena de propostes efímeres i actuacions musicals.

Per garantir la seguretat, es reedita la campanya Estima la Nit, amb Punts Lila i d'informació sobre consums al carrer Sallent i plaça Sant Domènec. També s'hi sumaran Àngels de Nit, fonts d'aigua i repartiment de materials de prevenció. El bus nocturn serà gratuït de les 10 de la nit a les 4 de la matinada, i el diumenge hi haurà un bus llançadora al Castell de Focs del Parc de l'Agulla.

La Festa Major està organitzada per l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Manresa de Festa i diverses entitats locals. El programa complet ja es pot consultar al web de la Festa Major.