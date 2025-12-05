Montserrat culminarà el Mil·lenari amb el «Te Deum» i unes vespres solemnes per a la Immaculada

L'Abadia de Montserrat culminarà el dilluns 8 de desembre, a 3/4 de 7 de la tarda, les celebracions dels mil anys del monestir amb les II Vespres de la Immaculada i el Te Deum del Mil·lenari, una peça creada expressament pel compositor Josep Ollé i interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès. L'acte, obert al públic i retransmès en directe, tanca quinze mesos d'una commemoració que també inclou exposicions, concerts, activitats familiars i l'estrena de dos documentals dedicats a Montserrat.
Un ofici solemne per posar punt final al Mil·lenari
El dilluns 8 de desembre, a 3/4 de 7 de la tarda, la Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà el darrer acte oficial del Mil·lenari de Montserrat: les II Vespres de la Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Verge Maria i el Te Deum del Mil·lenari. La celebració tindrà lloc al mateix espai on, quinze mesos enrere, s'iniciaven els actes commemoratius.
Les II Vespres formen part de la Litúrgia de les Hores i, a Montserrat, es canten en llatí i català amb la participació de la comunitat benedictina. Acompanyaran l'ofici dos motets interpretats per l'Escolania: una Salve i una segona peça que, de manera excepcional, serà el nou Te Deum del Mil·lenari, encarregat al compositor Josep Ollé, un dels noms més reconeguts de la música coral catalana.
L'obra serà interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès sota la direcció de Xavier Puig, amb les veus de la soprano Elionor Martínez i el tenor Ferran Mitjans, i amb Joan Seguí a l'orgue. L'Escolania i la seva Schola Cantorum donaran forma a un moment litúrgic que vol ser d'agraïment i de memòria compartida, una síntesi del que Montserrat ha representat per al país al llarg d'aquests mil anys.
Un acte per donar gràcies a tot el país
La comunitat benedictina vol que aquesta cloenda sigui una acció de gràcies conjunta. No només pel significat espiritual de l'efemèride, sinó per la participació de milers de persones, institucions i col·lectius que han donat sentit als quinze mesos de commemoració.
En paraules de la comunitat, aquest darrer acte és "molt representatiu del que ha sigut, és i serà l'Abadia de Montserrat": litúrgia, música, cultura i país. Per això, a més de l'assistència presencial -amb entrada lliure-, l'ofici es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Abadia i per la Xarxa de Televisions Locals. A les 8 del vespre, el Canal 33 l'oferirà en diferit.
Un cap de setmana llarg ple d'art, música i tradició
El tancament del Mil·lenari coincideix amb el pont de la Puríssima, del 6 al 8 de desembre, durant el qual Montserrat ofereix un ampli programa de propostes culturals i religioses.
Exposicions i pessebres
El dissabte 6 de desembre s'inaugurarà a l'Espai Expositiu del Mil·lenari l'exposició de pessebres organitzada per la Federació Catalana de Pessebristes, que romandrà oberta fins al 2 de febrer de 2026. Una mostra que suma tradició i creativitat, i que busca convertir Montserrat en una de les parades culturals de referència d'aquestes festes.
La Festa del Bisbetó i el Festival del Mil·lenari
Diumenge 7 de desembre arribarà un dels actes més esperats de l'Escolania: la Festa del Bisbetó. A les 4 de la tarda, a la Basílica, els escolans interpretaran la Cantata de Sant Nicolau de Benjamin Britten, en el que serà l'últim concert del Festival de Música del Mil·lenari.
La jornada també inclourà l'espectacle de titelles Pau i Treva, de la companyia Príncep Totilau, a la Sala Puig i Cadafalch del Museu de Montserrat. L'obra, pensada per a públic a partir de 12 anys, serà el colofó de l'exposició Montserrat, mil anys d'art i d'història, que es clausura l'endemà. Aquesta exposició, que ha reunit peces excepcionals com el Llibre Vermell de Montserrat o una rèplica històrica de la Mare de Déu, ha estat un dels pilars culturals del Mil·lenari.
La Missa Solemne de la Puríssima
El dilluns 8, a les 11 del matí, tindrà lloc la Missa Solemne de la Immaculada Concepció, amb accés per reserva prèvia, com és habitual en les celebracions de major afluència. Aquesta missa serà el preludi espiritual del gran acte de la tarda: les II Vespres i el Te Deum del Mil·lenari.
A més, els visitants podran veure l'arbre de Nadal encès per primera vegada a l'atri del monestir i la nova il·luminació festiva del recinte.
L'estrena de dues produccions audiovisuals sobre Montserrat
Coincidint amb la cloenda, la Xarxa de Televisions Locals i TV3 presentaran dues produccions especials sobre l'Abadia de Montserrat.
El temps de Montserrat - La Xarxa
La Xarxa estrenarà el documental El temps de Montserrat el dilluns 8 de desembre a les 10 de la nit. El film, produït conjuntament amb l'Abadia i amb el suport de Condis, mostra la vida quotidiana de la comunitat benedictina, el ritme monàstic regit per la regla de Sant Benet i el sentit espiritual d'una comunitat mil·lenària. L'obra ja es va presentar al Barcelona Film Fest i quedarà disponible a la plataforma La Xarxa+.
Montserrat Mil·lenari - TV3
Aquell mateix dia, també a les 10 al Canal 33, TV3 estrenarà el primer capítol de Montserrat Mil·lenari, una docuficció en cinc episodis produïda per Antàrtida. La sèrie recorre els mil anys d'història del monestir combinant recerca històrica, dramatitzacions i testimonis d'experts i membres de la comunitat. Tot el contingut es podrà veure també a la plataforma 3Cat.
Quinze mesos d'un aniversari que ha volgut ser compartit
Amb aquests darrers actes, l'Abadia posa punt final a quinze mesos de celebracions que han volgut apropar Montserrat a tota la societat: des del món cultural i acadèmic fins a la ciutadania general, passant per institucions, escoles, col·lectius artístics o entitats de tot tipus.
El Mil·lenari ha combinat litúrgia, música, recerca, divulgació, exposicions, festivals, actes populars i projectes audiovisuals. Tot amb un objectiu: reafirmar el significat espiritual, històric i cultural de Montserrat i projectar-lo cap als segles futurs.