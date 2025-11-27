Montserrat tanca el cicle de xerrades del Mil·lenari amb més de 150 experts en energia, aigua i tecnologia

L'Abadia de Montserrat ha culminat el Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible, un programa amb tres sessions dedicades a l'energia, l'aigua i la tecnologia smart que ha reunit més de 150 professionals i que s'emmarca en l'estratègia de modernització i autosuficiència dels recursos del monestir.
Un cicle per avançar cap a la sostenibilitat
En el marc del Mil·lenari de Montserrat, l'abadia ha celebrat el Cicle de Xerrades Mil·lenari Sostenible, organitzat conjuntament amb WATTEGA (ARCbcn i ERF). El programa ha inclòs tres jornades centrades en l'energia (1 d'octubre), l'aigua (27 d'octubre) i la tecnologia smart (27 de novembre), que han comptat amb la participació de més de 150 professionals d'empreses, entitats, centres de recerca i col·legis professionals.
Les sessions formen part del projecte de modernització de la gestió dels recursos, una línia estratègica que vol convertir l'Abadia de Montserrat en un model d'eficiència tècnica, digital i ambiental, i reforçar-ne l'autosuficiència energètica.
Experts de referència i reflexió col·lectiva
Cada workshop ha començat amb intervencions d'empreses capdavanteres dels sectors tractats, seguides de la ponència principal de la jornada. En el cas de l'energia, la sessió va anar a càrrec de Roberto Villafáfila Roble, enginyer industrial i doctor en Enginyeria Elèctrica per la UPC. La jornada dedicada a l'aigua va tenir com a ponent Agustí Figueras, enginyer de Camins i director general d'ABM, especialista en enginyeria hidràulica i fluvial. La sessió de tecnologia smart va incloure una ponència d'Alfons Cornella, expert en innovació i transformació d'organitzacions.
Després de cada intervenció, els assistents van participar en espais de debat i posada en comú, així com en visites tècniques a diferents zones de l'abadia vinculades a cadascun dels àmbits d'estudi.
Conclusions i propostes dels participants
Entre les aportacions més destacades del cicle, en l'àmbit energètic es van remarcar línies com l'aprofitament de la calor residual, la climatització passiva amb inèrcia tèrmica i l'aposta per les renovables locals. Pel que fa a l'aigua, les propostes es van centrar en la digitalització i el monitoratge amb sensors per detectar fuites, el tractament predictiu i intel·ligent, i la definició d'estratègies per a un reg més eficient.
Aquest coneixement, generat a partir de la participació i anàlisi conjunta, servirà com a base per als futurs passos de l'abadia en la seva transició cap a una gestió més eficient i innovadora dels recursos.
Suport institucional i sectorial
El cicle ha comptat amb el suport d'empreses líders en energia, aigua i tecnologia. El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha actuat com a patrocinador transversal de tot el programa, i cada jornada ha inclòs la participació d'agents destacats del sector: Daikin i Veolia en l'àmbit de l'energia; Grundfos, IMI Hydronic i Veolia en el de l'aigua, i Fes-Controls, Schneider i novament Veolia en la sessió dedicada a la tecnologia smart.
També hi han participat representants institucionals de la Generalitat de Catalunya: Marta Morera, directora d'Energia, present en el workshop sobre energia, i Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació, que va assistir a la cloenda del cicle.