El Govern i l'Abadia de Montserrat acorden estudiar la modernització de l'aeri

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l'Abat de Montserrat, Manel Gasch, han presidit la signatura d'un acord per fer més sostenible la mobilitat d'accés al recinte monàstic i al Parc Natural de Montserrat, que cada any reben més de 2,5 milions de visitants. Una de les mesures que s'estudiaran serà l'actualització de l'aeri, que s'explotaria a partir d'una fórmula de societat privada amb participació pública (Abadia – FGC). Alhora, també s'estudiaran millores en els enllaços amb l'R5 i les carreteres d'accés a la zona. El protocol de col·laboració contempla la creació de dos grups de treball que hauran de valorar totes aquestes iniciatives, que tenen per objectiu descarbonitzar l'accés al recinte del santuari i a la muntanya.
El protocol de col·laboració vol abordar en profunditat com fer més sostenible l'accés al monestir i a la muntanya. L'objectiu és descongestionar les carreteres de l'entorn de Montserrat de vehicles privats a través del reforç dels transports d'alta capacitat com són la línia R5, el cremallera i l'aeri.
"Montserrat és un dels espais més estimats del nostre país", ha destacat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, remarcant que l'"afluència tan intensa" que viu -amb més de 2,5 milions de visitants a l'any- fa necessari "gestionar-la amb responsabilitat i amb visió de futur".
Per això, ha dit, "avui fem un pas endavant en aquesta direcció" amb la creació de dos grups de treball -un de tècnic i un de jurídic- que estudiaran i valoraran la reformulació de l'aeri, la inversió necessària i la fórmula d'explotació a través de la constitució d'una societat privada amb participació pública. També s'estudiaran les millores en els enllaços amb l'R5 i l'aeri i en els accessos a l'aparcament de vehicles de l'estació inferior.
Pel que fa a les actuacions de millora de les carreteres principals d'accés a la muntanya, s'estudiaran actuacions en l'accés a l'aeri o el pont d'enllaç des de la C-55 a l'estació inferior, i diferents alternatives per donar més fluïdesa a les vies d'accés al recinte del santuari per la BP-1103 i BP-1121, així com en l'aparcament del recinte i les àrees d'estacionament del parc.
Segons la consellera, l'objectiu final és "reforçar els accessos sostenibles, consolidar el ferrocarril, el cremallera i el transport per cable" per poder reduir progressivament la "dependència del vehicle privat". Durant l'acte, Paneque també ha fet èmfasi en la importància de la col·laboració entre les diferents institucions com es demostra en aquest cas.
L'actualització de l'aeri
L'actual funicular aeri, amb prop de cent anys de vida, necessitarà una actualització. Per a la consellera, "és imprescindible fer un salt endavant per garantir més capacitat, més seguretat i més fiabilitat i una millora experiència d'accés".
No s'han donat més detalls tècnics, però sí que l'Abat de Montserrat, Manel Gasch, s'hi ha referit en algun moment com el "nou aeri". Segons ha dit, ha de permetre augmentar el nombre de persones que pugen al santuari i reduir l'empremta de carboni generada al parc natural, entre d'altres millores. "Estem davant una oportunitat de millora de gestió de la mobilitat de la muntanya i de fer un salt qualitatiu en sostenibilitat i protecció del medi", ha dit, tot afegint que "no se cerca l'augment quantitatiu de visitants sinó la seva millora qualitativa" en la visita, ha dit.
El pare Gasch també ha reconegut la importància de la complicitat de les institucions implicades per arribar fins aquí i el fet de fer-ho durant la celebració del Mil·lenari de la fundació del monestir. El que ve ara, ha dit, "és una feina complexa" però s'ha mostrat convençut de "la bona predisposició i voluntat de tothom perquè el projecte arribi a bon port".
El document l'han signat el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz Novella, i el gerent de l'Aeri de Montserrat, Héctor García Collado.