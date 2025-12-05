L'Orquestra Rosaleda tancarà la temporada de Gent Gran del Kursaal amb dos concerts especials

L'Orquestra Rosaleda clourà la programació de Gent Gran del teatre Kursaal de Manresa amb dos concerts que tindran lloc dimarts i dimecres vinent, a les 6 de la tarda. Amb aquestes actuacions, la formació celebrarà també els seus 80 anys de trajectòria, convertida en un referent indiscutible de les orquestres de la Catalunya Central. Nascuda a Sallent i formada majoritàriament per músics del Bages, la Rosaleda tornarà a l'escenari manresà per oferir una tarda plena de festa i música.
En aquesta ocasió, la formació es presentarà en format de concert i proposarà un recorregut fresc i engrescador per diferents estils i gèneres musicals. El repertori inclourà clàssics del teatre musical i del cinema, així com peces populars i referents de la música d'aquí, amb l'esperit dels tradicionals concerts de Festa Major. Una proposta pensada per connectar generacions i emocionar el públic amb melodies d'ahir i d'avui.
L'Orquestra Rosaleda està integrada per Laia Batlle, Marina López i Xavier Blazquez (veus); Gustau Ibàñez (bateria); Sergi Quirante (baix); Nil Fenoy (piano); Elena Morros (trombó i violí); Joan Ramon Quirante (trombó i flauta); Arnau Mata (trompeta i guitarra); Xavier Planes (trompeta i violí); Josep Jubells (clarinet i saxo tenor); Pol Salvador (saxo alt i saxo soprano), i Joan Fons (trompeta i guitarra).
Les entrades per als concerts tenen un preu de 18 euros -15 euros amb el carnet Galliner i per a menors de 30 anys, i 6 euros per al públic major de 65 anys- i ja es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o al web del teatre.