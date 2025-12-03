El Kursaal estrena «El darrer viatge», un drama íntim sobre amor, pèrdua i memòria

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres 5 de desembre, a les 8 del vespre, la representació d'El darrer viatge, un muntatge escrit i dirigit per Pep Tines -amb codirecció de Cacu Prat- i interpretat per Jordi Arqués i Pep Simon. L'obra proposa un relat intens i emotiu sobre l'amor profund, la vulnerabilitat i l'enfrontament al final de la vida compartida.
Dues vides unides que afronten el seu comiat
Els protagonistes de la peça són el Hans i el Raúl, una parella d'homes grans que decideix emprendre un últim viatge pels llocs on han construït la seva història. Un dels dos està greument malalt, i tots dos intuïxen que aquest serà un trajecte de comiat, on volen reviure, amb serenor, els moments que han definit la seva felicitat.
El punt d'inflexió arriba quan Hans mor durant el viatge. El Raúl, incapaç d'assumir la pèrdua, continua endavant en un estat de desfeta emocional. La peça explora el seu col·lapse mental, el desdibuixament entre realitat i imaginació, i la fugida desesperada cap a un no-res carregat de dolor i memòria.
Un muntatge que aborda el dol i la solitud
El darrer viatge és un exercici teatral que combina tendresa, intensitat dramàtica i profunditat psicològica. El muntatge reflexiona sobre la vellesa, la malaltia, el lligam amorós i la incapacitat de gestionar l'absència definitiva de l'altre. El text i la posada en escena conviden l'espectador a un viatge emocional carregat de sensibilitat.
Entrades a la venda
Les entrades per a l'obra tenen un preu de 18 euros -15 euros per a majors de 65 anys, persones amb carnet Galliner i menors de 30 anys- i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.