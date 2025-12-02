02 de desembre de 2025

Inma Serrano celebra 30 anys de trajectòria al Club de la Cançó amb un concert al Kursaal

La cantautora alacantina actuarà dijous a la sala petita amb un repàs dels seus grans èxits

Publicat el 02 de desembre de 2025 a les 12:05

El Club de la Cançó portarà aquest dijous, 4 de desembre, a les 7 del vespre, la cantautora alacantina Inma Serrano a la sala petita del Teatre Kursaal en un concert que repassarà les millors cançons de la seva carrera. L'artista torna així a un cicle que coneix bé: la seva última actuació al Club de la Cançó va ser l'any 2008, en la que va ser la tercera vegada que hi participava.

Un retorn celebrant tres dècades de música

Durant els anys que han passat des de la seva darrera visita, Serrano ha mantingut una activitat musical intensa, amb nous discos, col·laboracions i projectes diversos. L'any passat va commemorar els seus 30 anys de trajectòria, des del seu recordat èxit Cantos de Sirena fins a la recent versió multilingüe de l'havanera La Paloma, enregistrada en deu idiomes, entre els quals català, grec i portuguès.

El concert del Kursaal serà una celebració d'aquest recorregut musical, un repàs emotiu i proper a la seva obra més destacada.

Entrades a la venda

Les entrades tenen un preu de 15 euros -12 euros per a majors de 65 anys, Carnet Galliner i menors de 30 anys- i es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.

