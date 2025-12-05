Manresa celebrarà el Dia dels Drets Humans amb un diàleg sobre art, cultura i justícia global

Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans i en el marc dels 30 anys de la Regidoria de Cooperació, l'Ajuntament de Manresa organitzarà aquest dimecres 10 de desembre, a les 7 de la tarda a la llibreria Abacus, un diàleg sobre la relació entre arts, cultura i drets humans amb la participació de la cantant Lídia Pujol, l'actor i pedagog Joel Pla i alumnes del Taller de Gravat de l'Escola d'Art de Manresa.
Art, creació i compromís social
La conversa explorarà el paper transformador de l'art en la defensa i la promoció dels drets humans. Els participants reflexionaran sobre qüestions com el rol de l'artista davant les vulneracions de drets, la capacitat de l'expressió artística per canalitzar experiències en contextos de conflicte o repressió, i el potencial de la creació cultural en la participació social, la construcció de comunitat i la cultura de pau. El col·loqui inclourà un torn obert de preguntes perquè el públic hi pugui intervenir. L'activitat és gratuïta i oberta a tothom.
Els protagonistes del diàleg
A més de participar en la conversa, Lídia Pujol interpretarà tres cançons que exemplifiquen el seu llenguatge artístic, profundament vinculat a la poesia, la cultura i el pensament crític. La seva trajectòria inclou treballs com Iaie, Mariam Matrem, Iter Luminis o Babel, projectes que han consolidat la seva orientació cap a la transformació social.
L'actor i pedagog teatral Joel Pla, fundador de l'Escola de Teatre de la Seu d'Urgell, compartirà la seva experiència en projectes comunitaris i inclusius, molts d'ells vinculats a persones amb discapacitat i iniciatives locals de participació. També es referirà a la seva col·laboració amb l'Associació Catalana per la Pau i el Freedom Theatre de Palestina.
Paral·lelament, alumnes del Taller de Gravat de l'Escola d'Art de Manresa intervindran en el diàleg coincidint amb la mostra Alteritat, instal·lada a la mateixa llibreria i creada amb motiu del Dia Internacional de les Persones Refugiades. L'exposició es podrà visitar fins al 31 de desembre.
Un compromís amb els drets i les llibertats
El 10 de desembre se celebra l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada el 1948 per les Nacions Unides. Amb aquest diàleg, l'Ajuntament de Manresa vol reforçar la visibilització dels drets fonamentals, denunciar les vulneracions que persisteixen arreu del món i fomentar la reflexió, l'educació i l'acció comunitària per avançar cap a una societat més justa i igualitària.