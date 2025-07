Els actors Marc i Jan Buxaderas faran el pregó de la Festa Major de Manresa 2025

Marc i Jan Buxaderas Escolà, dos germans manresans amb trajectòries destacades al món de les arts escèniques, seran els pregoners de la Festa Major de Manresa 2025. El pregó, que tindrà lloc el dissabte 30 d'agost al migdia, combinarà la mirada crítica i humorística de Marc amb l'experiència teatral i musical de Jan.

Un pregó amb dues veus i una complicitat única

La Festa Major de Manresa d'enguany tindrà un pregó singular. Per primera vegada, el protagonitzaran dues veus que comparteixen cognom, però també una mirada artística pròpia i molt vinculada a la ciutat. Es tracta de Marc i Jan Buxaderas Escolà, dos germans nascuts a Manresa -el 1999 i el 2000, respectivament- que, cadascun amb el seu estil, han destacat dins el món de les arts escèniques. El pregó se celebrarà el dissabte 30 d'agost, a 2/4 d'1 del migdia, al saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa.

Marc Buxaderas és conegut per la seva capacitat per connectar amb el públic a través de l'humor, la ironia i la sensibilitat. Afectat per una paràlisi cerebral tetraplègica espàstica, ha convertit la seva experiència vital en material escènic que convida a la reflexió. És el creador del monòleg Posa un discapacitat a la teva vida, que interpreta des del 2016. També ha participat en muntatges teatrals com Mare de sucre al TNC, Spasticity -on explicava amb to humorístic el seu dia a dia- i Els Àngels no tenen fills. La seva trajectòria destaca per fer visible la diversitat funcional des d'un punt de vista honest i creatiu.

El talent consolidat dalt dels escenaris

La segona veu del pregó serà la del seu germà Jan Buxaderas, un actor amb una sòlida carrera en el teatre musical i audiovisual. Va començar al teatre manresà i es va formar a l'Aula d'Arts Escèniques. El seu debut professional va arribar de molt jove, amb el paper de Kurt al musical Sonrisas y Lágrimas al Teatre Tívoli. Ha participat en sèries com Com si fos ahir i musicals com Un cau de mil secrets, La cabra o qui és Sylvia?, Grease i Mamma Mia!. Amb aquest darrer va guanyar el Premi al Teatro Musical a la millor interpretació destacada masculina. El 2024 també ha estat guardonat amb el Premi de la Unión de Actores al Millor Actor de Teatre pel seu paper a The Book of Mormon, amb més de 500 funcions al Teatro Calderón de Madrid.

Enguany, Jan ha fet el salt al cinema amb el seu primer protagonista a la pel·lícula Todos los lados de la cama, pendent d'estrena, i forma part del repartiment de Dímelo bajito, que arribarà als cinemes aquest 2025. Amb una trajectòria cada cop més consolidada, el seu pas pel pregó manresà serà també un retorn a casa i una ocasió per compartir escenari amb el seu germà Marc en una cita que promet emoció i complicitat.