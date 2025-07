Unes 1.800 persones participen en les activitats d'estiu per fomentar la convivència i el català a Manresa

Un total de 1.800 persones han participat enguany a Manresa en les propostes Fil de Contes, Cinema a la Fresca i Juguem a les Places, tres iniciatives que han dinamitzat diversos espais públics de la ciutat amb l'objectiu de fomentar la convivència, enfortir el teixit social i impulsar l'ús del català. Davant la bona resposta, l'Ajuntament preveu repetir-les l'any vinent i estendre-les a nous barris.

Èxit del cicle Fil de Contes

El Fil de Contes ha estat l'activitat amb més participació, amb més de 1.000 assistents en les 32 activitats celebrades a les places Simeó Selga, Catalunya, 8 de Març i Fius i Palà. A través del conte com a eix central, s'ha treballat per reforçar vincles comunitaris, oferint espectacles familiars combinats amb circ, música, jocs i espais de lectura gestionats per biblioteques veïnals.

El projecte ha estat coordinat per la secció d'Igualtat i Cohesió Social, amb el suport de diverses regidories i la participació de 27 entitats locals, en una proposta col·laborativa que busca deixar una empremta cultural i social duradora.

600 espectadors per al Cinema a la Fresca

Amb una mitjana de 150 assistents per sessió, el Cinema a la Fresca en català ha reunit prop de 600 persones en una programació estiuenca gratuïta que ha arribat als barris de La Balconada, La Mion, El Xup i Vic Remei. Les projeccions han inclòs pel·lícules com Indiana Jones i el dial del destí, Tintín, Tadeu Jones i una marató de Plats Bruts, seleccionada per votació popular.

La iniciativa respon a una proposta del grup Fem Manresa, aprovada amb suport majoritari al ple municipal, i ha comptat amb la implicació de Cineclub Manresa, The Atlàntida Picture Show i les associacions de veïns, amb l'original presència d'un acomodador vestit d'època.

Joc i llengua amb Juguem a les Places

Durant el mes de maig, prop de 200 infants han participat a la primera edició de Juguem a les Places, que va convertir espais com la plaça Catalunya, Pau, Música i Democràcia en zones de joc lliure per a infants de 3 a 6 anys i famílies. A través de jocs tradicionals i propostes lúdiques, s'ha treballat l'ús del català i la participació en la cultura catalana fora de l'horari lectiu.

La iniciativa ha estat organitzada pel Pla Educatiu d'Entorn i la regidoria d'Educació i ha rebut una valoració molt positiva.

Una estratègia compartida

Totes tres activitats formen part de l'estratègia Infància, Adolescència, Joventut i Comunitat, com a línia de treball preventiu i sociocomunitari en espais públics. Alhora, s'emmarquen dins del Pla Estratègic per a la Llengua i connecten amb les accions impulsades des de la nova Taula per al Foment de l'Ús Social del Català.