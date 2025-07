Manresa, Ciutat Àgora rep un nou reconeixement com a bona pràctica cultural per la seva capacitat transformadora

El projecte Manresa, Ciutat Àgora, impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, ha estat reconegut com a bona pràctica cultural pel Banc de Bones Pràctiques de la Diputació de Barcelona, dins del marc del programa Cultura Transformadora. El reconeixement, que se suma al ja rebut el 2023 per part del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de la Fundació Carles Pi i Sunyer, consolida la trajectòria del projecte com a referent en cultura i transformació social.

Cultura, coneixement i accés lliure

Manresa, Ciutat Àgora és una plataforma digital que funciona com un arxiu viu, obert i gratuït, que recull xerrades, debats i col·loquis generats a la ciutat. Amb una vocació transversal i col·laborativa, posa en valor el coneixement humanístic, cultural i científic del territori, alhora que facilita l'accés a continguts de qualitat, promou el pensament crític i fomenta el diàleg ciutadà.

La plataforma també ofereix recursos pedagògics adreçats a centres educatius i treballa en xarxa amb entitats i universitats del territori, potenciant el seu ús educatiu i la transferència de coneixement.

Un exemple exportable de cultura transformadora

El Banc de Bones Pràctiques de la Diputació de Barcelona busca identificar iniciatives innovadores en l'àmbit local que puguin ser replicables en altres municipis. En el cas de la cultura, el programa Cultura Transformadora impulsa accions que contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i al dret universal a l'accés a la cultura.

El reconeixement a Manresa, Ciutat Àgora posa en valor la capacitat del projecte per incidir en la cohesió social, la participació ciutadana i la transformació educativa i cultural a partir del pensament compartit. Aquest impuls reforça el compromís de la ciutat amb una cultura oberta, crítica i transformadora.