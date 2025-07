UManresa premia els millors Treballs de Final de Grau i reconeix els expedients més brillants del curs 2024-2025

UManresa i la Fundació Caixa d'Enginyers han fet públic aquest juliol el veredicte de la setena edició dels Premis Talent, que reconeixen els millors Treballs de Final de Grau (TFG) defensats durant el curs 2024-2025 per estudiants de les Facultats de Ciències de la Salut i de Ciències Socials de la universitat. Els guardons volen incentivar l'interès acadèmic, posar en valor el coneixement generat des de la universitat i premiar l'esforç i la qualitat dels treballs elaborats per l'alumnat.

Recerca aplicada a les ciències de la salut

En l'àmbit de la salut, la primera posició ha estat per a Candice Clavere, estudiant del grau en Fisioteràpia, que ha explorat l'efectivitat de dos programes de reeducació de la marxa en dones corredores amb síndrome femoropatel·lar, un problema comú entre les esportistes. El segon premi de Fisioteràpia ha estat per a Fanny Eyraud, que ha estudiat el grau de seguiment de les guies de pràctica clínica per part dels fisioterapeutes en lesions musculars als isquiotibials.

També han estat distingits dos estudiants d'Infermeria. Gerard Bruch Camprubí ha estat premiat per un treball sobre l'educació en pacients amb càncer de mama, mentre que Barnabé Amancio Sassamba ha investigat el maneig del xoc sèptic a les unitats de cures intensives (UCI).

En la branca de Podologia, Virginia María Querales Leal ha estat reconeguda pel seu estudi comparatiu entre dues tècniques anestèsiques en cirurgia de metatarsians. I en el grau de Logopèdia, Núria Corbalan Cruz ha elaborat una revisió sobre la relació entre psicomotricitat i l'adquisició de la lectoescriptura, aportant una mirada transversal entre disciplines.

Compromís amb el territori i l'educació

Pel que fa als estudis de Ciències Socials, Laia Claret Ortiz, estudiant del grau en Mestre d'Educació Infantil, ha estat guardonada pel seu treball sobre el Lab 3-6, un projecte que investiga l'aprenentatge vivencial a través dels petits recorreguts. Per la seva banda, Berta Naspler Pérez, del grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), ha estat reconeguda per un pla de màrqueting i promoció turística centrat en potenciar digitalment les reserves de Montserrat i de l'aeri, un projecte amb fort impacte en el desenvolupament local i turístic.

Els premis tenen una dotació de 300 euros per als treballs guanyadors i de 200 euros en el cas dels segons premis de Fisioteràpia i Infermeria. Tots els guardonats han rebut també un diploma de reconeixement.

Millors expedients del curs 2024-2025

Juntament amb els Premis Talent, UManresa també ha reconegut els millors expedients acadèmics del curs a les seves facultats i al Campus Professional. En el cas de les Ciències Socials, han estat distingides Berta Naspler Pérez (ADE) i Mireia Diaz Matamala (Educació Infantil).

Pel que fa a la Facultat de Ciències de la Salut, els millors expedients han estat per a Leólia Raynier (Fisioteràpia), Viviana Caro Garzón (Infermeria), Maria Planes i Vilalta (Logopèdia) i Maria Pilar Pardos Martínez (Podologia).

En el Campus Professional, el reconeixement ha estat per a Judit Garriga Jiménez (CFGS Educació Infantil), Sara Annelis Popa (CFGS Pròtesis Dentals), Judit Gutiérrez Alhancín (CFGS Administració i Finances) i Paula Caldero Navarro (CFGS Comerç Internacional).