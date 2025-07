UManresa tanca la tercera edició d'USènior amb rècord d'alumnes i una valoració excel·lent

UManresa va posar punt final aquest dimarts, 8 de juliol, a la tercera edició del programa USènior, que enguany ha assolit un nou rècord de participació amb 890 matrícules i 428 alumnes inscrits, un 50% més que el curs anterior. L'acte de cloenda, celebrat a l'edifici FUB1 amb més d'un centenar d'assistents, va comptar amb un diàleg sobre lideratge i emocions entre la psicòloga i escriptora Eva Bach i Valentí Martínez, director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors de la UVic-UCC. Tots dos van reflexionar sobre la connexió entre lideratge i emocions, la responsabilitat dels líders i el paper que juguen figures com els influencers actuals.

Durant la trobada, Àngels Fusté, responsable del programa, va destacar el compromís social d'UManresa amb el territori a través d'aquesta iniciativa, mentre que Maurici Fargas, membre del Consell Assessor, va definir USènior com una "teràpia emocional" i un espai per "sentir-se útils i valorats". La cloenda va finalitzar amb la intervenció de Carlota Riera, vicerectora de la UVic-UCC, que va referir-se a les persones participants com a "cocreadores de coneixement” i va subratllar l'impacte del programa com a indicador de vitalitat social del territori.

Una formació adaptada a les inquietuds dels majors de 55 anys

L'edició d'enguany ha ampliat formats i horaris per arribar a un públic més divers, oferint cursos en torns de matí i tarda i amb una mitjana de 23 alumnes per grup. Entre les propostes amb més èxit hi ha hagut els seminaris sobre intel·ligència artificial, comportament humà i història de Catalunya contemporània. Pel que fa a les valoracions, els cursos de cosmologia, geologia i pedra seca i comportament humà han rebut puntuacions properes a l'excel·lent, amb notes de 4,9 sobre 5 o superiors.

A més de les classes, USènior ha organitzat activitats complementàries com visites, conferències i actes lúdics, que han sumat prop de 400 participants. L'alumnat -majoritàriament dones d'entre 60 i 70 anys amb estudis superiors- arriba al programa sovint per recomanació i n'esdevé prescriptor: nou de cada deu el recomanarien a una altra persona.

La quarta edició ja escalfa motors

El proper trimestre, USènior oferirà una nova programació que inclourà cursos d'història (com Íbers i romans a la Catalunya central o Història dels barris de Manresa), formacions d'oratòria i debat, nivells de català, i propostes com El poema de Nadal de Sagarra, L'art de morir o Història de les matemàtiques. El curs de física quàntica ja ha exhaurit places.

L'oferta es completarà amb activitats culturals com la Coral USènior i el Cinefòrum, i amb la possibilitat de participar a l'Aula Oberta, un format que permet cursar assignatures de graus oficials de manera flexible. Amb aquests ingredients, USènior reafirma el seu compromís amb l'aprenentatge al llarg de la vida i la promoció d'una ciutadania activa i implicada.