El Teatre Kursaal de Manresa ha estat l'escenari de les quatre cerimònies de graduació del Campus Manresa de la UVic-UCC, celebrades els dies 26 i 27 de juny. Més de 600 estudiants dels graus universitaris i dels cicles formatius de grau superior (CFGS) han posat punt final a la seva etapa acadèmica acompanyats per famílies, amistats, professorat i representants institucionals en uns actes marcats per l'emotivitat, el compromís i la mirada cap al futur.

Acomiadament al talent jove del Campus Professional

La primera de les cerimònies va tenir com a protagonistes 221 estudiants que han completat els CFGS en Pròtesis Dentals, Educació Infantil, Comerç Internacional i Administració i Finances. El professor Carlos Bella va ser el padrí d'aquesta promoció. En la seva intervenció, titulada I si ho feu... i si canvieu el món, va animar els graduats a confiar en les seves capacitats i a entendre les aules com a espais de transformació, no només tècnica sinó també humana.

Bella va posar en valor les power skills -habilitats com la cooperació o la comunicació- i va reivindicar la força col·lectiva nascuda de la diversitat individual. Va tancar el seu discurs instigant-los a actuar amb determinació i compromís.

Tres actes per celebrar el final dels estudis universitaris

Els 384 estudiants que han completat estudis de grau en Infermeria, Fisioteràpia, Educació Infantil, Logopèdia, Podologia i Administració i Direcció d'Empreses van ser acomiadats en tres actes diferenciats.

L'acte d'Infermeria va comptar amb el reconegut infermer Pep Mora com a padrí. En una lliçó de comiat plena d'emoció, Mora va elogiar el valor d'una professió que considera transformadora i plena de sentit humà. "Aquesta professió no us farà rics en diners, però sí en valors personals i humans", va remarcar. També va destacar la importància de les cures empàtiques i de la mirada atenta al pacient: "Això també cura i molt."

Va tancar la seva intervenció amb una metàfora enginyosa: "Les infermeres i les abelles compartim moltes coses... però si cal, també piquem".

Jordi Valls, padrí de la resta de graus

L'exalcalde de Manresa i actual tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, va ser el padrí de les promocions dels graus de Fisioteràpia, Logopèdia, Podologia, Educació Infantil i ADE. Va pronunciar una lliçó amb el títol Lliures i curioses!, en què va animar l'estudiantat a cultivar el pensament crític, el dubte com a motor de creixement i la curiositat com a guia vital.

Valls va apel·lar a la responsabilitat col·lectiva i al retorn a la societat de tot allò après: "Ningú, mai, no aconsegueix res sol". Va concloure animant els nous professionals a afrontar els reptes amb compromís, i recordant-los que Manresa sempre els tindrà com a referents d'una ciutat que vol persones lliures, crítiques i implicades.

L'estudiantat reivindica valors i compromís

En tots els actes hi va haver representants de l'estudiantat que van compartir paraules d'agraïment i records de la trajectòria viscuda. Els portaveus van destacar la duresa i la intensitat dels estudis, però també la transformació personal i col·lectiva viscuda durant els anys de formació. Van agrair el suport del professorat i de les famílies i van posar èmfasi en la companyonia, les amistats i els valors com a fonaments del futur que ara inicien.

Comiat institucional a Sílvia Mas

La vicerectora del Campus Manresa, Sílvia Mas, va cloure les cerimònies i va aprofitar per acomiadar-se del càrrec després de vuit anys de gestió. Tant Marc Aloy, alcalde de Manresa i president del Patronat de la Fundació Universitària del Bages, com el rector Josep Eladi Baños, van reconèixer la seva tasca i van donar la benvinguda a Carlota Riera, que a partir de l'1 de juliol assumirà el nou Vicerectorat de Territori i Compromís Social.

Mas va recordar als graduats que la formació rebuda ha estat pensada per ajudar-los a ser "persones íntegres, empàtiques, responsables, respectuoses i agents de canvi". Va fer una crida a no aturar mai l'aprenentatge i a exercir un paper actiu a la societat, recordant-los que UManresa serà sempre casa seva.