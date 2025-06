Cloenda de la 8a edició del programa Universi+ a UManresa

UManresa va acollir dimecres l'acte de cloenda de la vuitena edició d'Universi+, un programa que ofereix una experiència universitària a persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest curs, el programa ha aplegat 80 participants i ha suposat la consolidació d'Universi+ Plus, així com l'estrena de propostes de formació contínua dirigides a aquest col·lectiu. Ja s'estan preparant nous continguts per a la novena edició, prevista per a l'octubre vinent.

Acte institucional de cloenda amb representació d'entitats i alumnat

L'acte de cloenda es va celebrar al mateix campus manresà, amb presència de la vicerectora del Campus Manresa, Sílvia Mas; el president de la Fundació Ampans, Lluís Sánchez; la directora del Centre de Banca de Clients del BBVA a Manresa, Cristina González, i la patrona de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Maria Siuraneta.

Hi van intervenir també la professora Rosa Maria Ortega, que va oferir la lliçó de comiat sota el títol La música, una bella amiga, i Carlos González, que va parlar en nom dels estudiants. González va qualificar el programa com "una oportunitat fantàstica" i va destacar els aprenentatges adquirits, el bon ambient i l'acollida a la universitat.

Un programa inclusiu que creix i es consolida

Amb només vuit edicions, Universi+ s'ha convertit en una referència de l'educació inclusiva al territori. Aquest curs, 18 persones han seguit el programa inicial, 5 han participat a Universi+ Plus -amb sessions conjuntes amb estudiants del grau en Educació Infantil- i 58 persones més han participat en cursos de formació contínua, com ara fotografia, habilitats digitals i història dels diners.

La valoració per part de l'alumnat ha estat molt alta: la trobada anual ha rebut una nota mitjana de 4,9 sobre 5, els cursos de formació contínua un 4,8, i el curs inicial un 4,6. El 93% de les persones participants van expressar interès a continuar formant-se a la universitat.

Nous continguts i estructura per al curs 2024-2025

De cara a la novena edició del programa, es prepara una nova estructura amb un curs inicial més intensiu i setmanal. Els nous continguts inclouran formació en lideratge, desenvolupada amb la col·laboració de la Càtedra de Lideratge en Valors, així com formació en educació emocional i metodologies innovadores com la simulació, una eina clau del Centre d'Innovació en Simulació (CISARC) d'UManresa.

També s'ha destacat el caràcter transformador del programa, que obre les portes de l'àmbit universitari a persones tradicionalment excloses i enforteix el vincle d'aquestes amb la universitat. La trobada anual, que ja ha celebrat dues edicions, ha esdevingut un espai de vinculació entre exalumnes i el campus, amb 53 participants enguany.