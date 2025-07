Sant Vicenç de Castellet impulsa una campanya per posar al dia la titularitat dels drets funeraris

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha engegat una campanya per promoure la regularització de la titularitat dels nínxols, tombes i columbaris del cementiri municipal. Per facilitar aquest procés, el consistori ha aprovat una exempció temporal del pagament de la taxa de canvi de nom, vigent des d'aquest mes de juliol i fins al 31 de desembre de 2025.

L'objectiu de la iniciativa és actualitzar la titularitat de molts drets funeraris que encara consten a nom de persones difuntes o que no reflecteixen la realitat actual de les famílies, afavorint així una correcta gestió patrimonial i administrativa dels espais del cementiri.

Facilitats per a les famílies

Amb la nova campanya, el consistori vol ajudar les famílies a posar al dia la documentació vinculada al cementiri municipal. El canvi de titularitat és un tràmit senzill però essencial per evitar futures dificultats administratives. A partir d'ara, es podrà fer sense cap cost, sempre que es compleixi alguna d'aquestes situacions:

El títol està a nom d'una persona ja difunta.

Es vol transmetre el dret a una altra persona de la família.

Com fer el tràmit?

Per gaudir de l'exempció, cal presentar una instància presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament. Caldrà aportar:

El títol original del nínxol, tomba o columbari.

del nínxol, tomba o columbari. Els DNI de les persones implicades en la transmissió.

de les persones implicades en la transmissió. Documentació acreditativa (com el testament, declaració d'hereus...).

Si cal, una renúncia signada per altres persones amb possibles drets.

Informació i assessorament

L'Ajuntament actualitzarà en els pròxims dies l'espai web del Cementiri Municipal, on es podrà consultar tota la informació detallada i descarregar la documentació necessària per fer el tràmit. Les persones interessades també poden adreçar-se a l'OAC per rebre assessorament personalitzat.

Amb aquesta acció, el consistori vol evitar situacions irregulars i garantir que els drets funeraris estiguin en regla, adaptats a la realitat actual de les famílies del municipi.