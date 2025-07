ERC qüestiona la cessió de Vallhonesta i reclama que l'ermita sigui propietat pública

El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de Sant Vicenç de Castellet ha posat en dubte la transcendència del conveni entre l'Ajuntament i el Bisbat de Vic per a la cessió d'ús de l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta. Tot i expressar el seu acord amb la necessitat de preservar el patrimoni local, el partit es va abstenir en la votació perquè considera que calia anar més enllà i aconseguir la cessió de la propietat.

Reclamen la cessió completa, com en el cas de Castellet

Segons explica el portaveu del grup, Jordi Palma, "ara el que es fa és exactament el mateix que s'ha fet tantes altres vegades: responsabilitzar-nos d'una propietat privada sense tenir-ne el control". En aquest sentit, compara el cas amb l'ermita de Castellet, on sí que es va aconseguir que l'espai passés a ser de titularitat pública. "Si realment volem que Vallhonesta sigui del poble, cal la cessió de la propietat, no només de l'ús", afirma.

Tot i que el conveni aprovat permet a l'Ajuntament optar a subvencions per restaurar l'edifici, aquestes ajudes mai cobreixen el 100% del cost, de manera que la resta hauria de ser assumida pel Bisbat. Una situació que per ERC manté el desequilibri entre responsabilitat i titularitat.

Una immatriculació controvertida i un conflicte obert

ERC també posa sobre la taula un altre element clau: la immatriculació de l'ermita per part del Bisbat, que continua generant controvèrsia. El partit recorda que el conflicte amb un particular, Joan Casajuana, que reclama la propietat del terreny on s'ubica l'ermita no està resolt judicialment. Casajuana i Bisbat van fer un intent de concil·liació que va acabar malament i actualment està pendent de portar-ho als jutjats. Aquesta disputa, recorda Palma, és el motiu pel qual l'Aplec de l'1 de maig no s'ha pogut celebrar en els darrers anys al seu emplaçament habitual.

El grup republicà denuncia que l'Ajuntament no ha informat aquest propietari del conveni signat amb el Bisbat, tot i que "és ell qui té la titularitat de les feixes de l'entorn i també del refugi de Vallhonesta que utilitza el Centre Excursionista", detalla Palma. Davant d'això, ERC demana al govern municipal de Junts que "faci un esforç real per recuperar la relació amb aquesta persona" i evitar un conflicte enquistat que afecta l'ús social de l'espai.

"Qui ha tingut cura de Vallhonesta són els veïns"

Finalment, ERC vol reconèixer que, malgrat la inacció de les institucions, ha estat la ciutadania qui ha mantingut viva l'ermita de Vallhonesta. "Han estat els veïns i el Centre Excursionista qui se n'ha fet càrrec durant anys", subratlla Palma, que insisteix en la necessitat d'abordar amb més ambició la preservació d'aquest espai patrimonial.