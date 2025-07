La Tomacada reuneix més de 250 persones a Sant Fruitós en la seva 12a edició

La plaça de l'Església de Sant Fruitós de Bages va acollir aquest dissabte 26 de juliol la 12a edició de la tradicional festa de la Tomacada, una jornada gastronòmica i lúdica que serveix com a homenatge als hortolans del municipi. Més de 250 persones van participar en aquesta celebració dedicada al tomàquet, que combina gastronomia, activitats familiars i divulgació agrícola.

Abans del sopar popular, la jornada va incloure un taller infantil per construir un petit hort o jardí i una xerrada sobre la influència dels cicles naturals i els remeis a l'hort. Els premis de la festa van reconèixer el tomàquet més pesant, d'1,496 kg, presentat per Joan Francesc López de los Mozos; el més original, d'Isabel Clusellas, i la millor cistella de productes de l'hort, de Diego Caballero i Valentí Ocaña. També es va sortejar un curs a l'Escola Agrària, que va recaure en Dolors Muñoz i Jordi Baraldés.

L'Ajuntament ha agraït la col·laboració de voluntaris, entitats com el Col·lectiu de Recerca Històrica i la Junta dels Hortolans, així com el suport d'establiments locals com Cal Fusteret, Can Ladis i el Nou Celler. La festa, que any rere any reforça el vincle entre pagesia i comunitat, es consolida com una cita imprescindible del calendari festiu local.