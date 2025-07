El Geoparc treballa per apropar-se als centres educatius del territori

El Geoparc de la Catalunya Central ha fet un pas endavant per consolidar el seu paper com a eina educativa a través d'una jornada de treball celebrada recentment a Sallent, a les instal·lacions del Centre d'interpretació del Geoparc. La sessió ha reunit representants d'equipaments turístics, entitats i institucions que actualment desenvolupen projectes didàctics vinculats amb els valors i àmbits de treball del Geoparc. L'objectiu de la trobada ha estat explorar les oportunitats del projecte en l'àmbit educatiu i posar les bases d'un pla estratègic que connecti amb els centres i alumnat del territori.

Entre els participants a la jornada hi havia membres del Camp d'Aprenentatge del Bages, del Parc Cultural de Cardona, de les Coves del Toll i del Museu de Moià, de les Coves de Collbató, del Parc de la Séquia, de l'EPSEM, de la FUB, del Parc Natural de Montserrat, de la Seu de Manresa, de Súria, de Sallent i dels serveis educatius del Monestir de Montserrat.

La sessió ha posat sobre la taula la necessitat d'apropar el Geoparc a les escoles i instituts, perquè l'alumnat del territori conegui de primera mà la riquesa geològica, natural i cultural que l'envolta. En aquest sentit, la trobada ha estat molt ben valorada per totes les parts, i es preveu que tingui continuïtat amb una jornada específica adreçada al professorat.

A banda de la seva dimensió geològica, el pla estratègic educatiu que s'està elaborant entén el Geoparc com una eina pedagògica transversal per abordar grans reptes globals com el canvi climàtic, els desastres naturals, el desenvolupament sostenible i l'ús racional dels recursos naturals. L'objectiu final és promoure una societat més conscient, informada i resilient.

Per al president del Geoparc, Eduard Mata, la trobada suposa un pas significatiu en la línia d'enfortir el vessant educatiu del projecte: "És molt important poder fer aquesta anàlisi i treballar conjuntament amb els agents turístics, entitats i universitats, que ja tenen iniciatives de divulgació educativa del patrimoni geològic, natural i cultural del territori, per establir estratègies compartides i accions per fer arribar el projecte als infants i joves".

Mata també ha volgut subratllar el potencial educatiu del Geoparc dins de l'ecosistema educatiu local: "El Geoparc té unes grans possibilitats en matèria educativa i és important que els centres educatius de l'entorn en tinguin coneixement perquè es facin seu el projecte, l'utilitzin i explorin totes les oportunitats educatives que té en els diferents aprenentatges de cada etapa educativa".

Amb aquest primer pas, el Geoparc de la Catalunya Central reforça la seva voluntat de teixir aliances amb el món educatiu i esdevenir una eina formativa de primer ordre per a les generacions futures.