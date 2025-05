Sant Fruitós celebra la Setmana dels Geoparcs Europeus amb un taller d'esqueixos i una passejada botànica

La Biblioteca de Sant Fruitós de Bages proposa una activitat doble per gaudir de la natura i aprendre sobre plantes medicinals i comestibles en el marc de la Setmana dels Geoparcs Europeus. La cita serà el divendres 30 de maig a la tarda, i inclou un taller pràctic i una sortida guiada. La jornada començarà a les 5 de la tarda amb un taller d'esqueixos, on els participants faran esqueixos per multiplicar plantes que es podran endur amb un petit test. És una activitat molt senzilla apte per a nens, i també d'interès per a qualsevol adult que els vulgui acompanyar.

Tot seguit, a partir de les 6, tindrà lloc un itinerari etnobotànic guiat per la divulgadora Elena Sixto, per l'entorn de la biblioteca per reconèixer les plantes silvestres més interessants i conèixer els seus usos i virtuts. Per participar-hi, cal inscriure's prèviament a la Biblioteca.

Aquesta activitat forma part de la programació que ha organitzat el Geoparc de la Catalunya Central. Fins al 8 de juny es realitzaran una vintena llarga d'activitats per redescobrir el patrimoni geològic, històric i natural del territori. Tallers, sortides guiades, exposicions, contacontes i xerrades divulgatives ompliran el calendari d'aquesta celebració europea.