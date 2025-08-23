El CE Manresa goleja el Castelldefels en el setè amistós de pretemporada

El CE Manresa ha superat amb claredat la UE Castelldefels (4-0), de la Lliga Elit, en el seu setè partit de pretemporada. Els gols d'Ayoub, Moha Ezzarfani, Matheus Teixeira i Marc Buenavida, tots a la segona meitat, han confirmat el bon moment dels homes de Sergi Trullàs, que encaren la recta final d'amistosos abans de l'inici de la lliga el 7 de setembre al Congost contra el Mollerussa.
Una segona part letal
Després d'una primera meitat sense gols, el CE Manresa ha sortit decidit a encarrilar el partit a la represa. Al minut 53, Ayoub ha obert el marcador rematant una centrada des de la dreta, i només dos minuts després Moha Ezzarfani ha ampliat distàncies amb un espectacular llançament de falta. El tercer l'ha signat Matheus Teixeira al 71, amb una rematada de cap en una falta servida des del lateral, i Marc Buenavida ha tancat la golejada al minut 84.
Dos amistosos més abans de l'estrena oficial
Els manresans encara disputaran dos partits de preparació: el 27 d'agost contra el Sabadell B, a 2/4 de 8 del vespre a l'Estadi Olímpia, i el 29 d'agost contra el San Mauro, en el tradicional partit de Festa Major al Congost (19 h). La competició oficial a la Tercera RFEF començarà el 7 de setembre, també al Congost, contra el Mollerussa.
Balanç positiu de pretemporada
Amb el triomf contra el Castelldefels, el CE Manresa suma ja quatre victòries, dos empats i una derrota en set amistosos, amb un balanç golejador de 22 dianes a favor. L'equip de Sergi Trullàs ha mostrat solidesa i contundència ofensiva, destacant golejades com el 5-1 contra el Wartburg Soccer i el 8-0 contra el Cubelles.