Dotze rutes de la Catalunya Central s'incorporen a arquitecturacatalana.cat

La Catalunya Central suma dotze noves rutes a la plataforma digital arquitecturacatalana.cat, una eina del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) que convida a descobrir l'arquitectura del país amb una mirada crítica i divulgativa. Les noves propostes permeten explorar el patrimoni construït de municipis com Manresa, Sallent, Vic, Torelló, Igualada o la Pobla de Lillet, i formen part d'un projecte que ja supera el centenar de rutes arreu de Catalunya.

Turisme cultural i arquitectura local

Impulsat pel Centre Obert d'Arquitectura, el projecte arquitecturacatalana.cat té com a objectiu arribar a les 200 rutes el 2026, coincidint amb la celebració del Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebrarà a Barcelona. Amb l'adhesió d'aquestes dotze noves propostes des de la demarcació de la Catalunya Central del COAC, el territori es posiciona com a actor actiu en la promoció del turisme cultural i el coneixement del seu paisatge urbà i rural.

Les rutes s'han elaborat amb la col·laboració d'arquitectes locals i altres professionals, i conviden a redescobrir el valor de l'entorn construït a través de trajectes pensats per fer a peu o en bicicleta. Aquesta aposta per la mobilitat suau també pretén fomentar un model de turisme de proximitat, sostenible i integrador.

Una mirada transversal i col·laborativa

Un dels trets distintius de la plataforma és la seva vocació interdisciplinària. Al llarg del seu creixement, el projecte ha incorporat també la visió d'autors i autores de perfils molt diversos -des de fotògrafs, dissenyadors i poetes fins a lingüistes o botiguers-, que aporten noves maneres de mirar i explicar el paisatge urbà i el patrimoni arquitectònic.

Aquesta diversificació enriqueix el projecte i obre la porta a una comprensió més ampla i humana de l'arquitectura, no només com a disciplina tècnica, sinó també com a part indestriable del relat històric, social i cultural dels territoris.

Una eina digital de referència

Totes les rutes es poden consultar a través del web arquitecturacatalana.cat, on es poden filtrar per localitat, tipologia, durada, autoria o temàtica. El portal també inclou un mapa interactiu que permet navegar entre propostes segons la seva ubicació i construir itineraris a mida.

Properament, la plataforma es complementarà amb una aplicació mòbil que oferirà una experiència immersiva, amb recomanacions personalitzades, funcionalitats innovadores i una manera renovada de recórrer el territori català a través de la seva arquitectura.

Amb aquestes dotze noves rutes, la Catalunya Central consolida la seva aportació a un projecte de país que vol democratitzar el coneixement arquitectònic i convertir-lo en una experiència accessible, participativa i transformadora.