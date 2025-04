El COAC cedeix a Plataforma per la Llengua l'ús de la sala de reunions de la Casa Lluvià

Claudina Relat, presidenta de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Rut Carandell, directora de la Plataforma per la Llengua, i Marta Torrentsgenerós i Josep Maria Fius, en representació del grup local de la Plataforma per la Llengua, han formalitzat aquest dijous l'acord de cessió de la sala de reunions de la Casa Lluvià mitjançant la signatura d'un conveni. Aquest conveni permet que l'entitat disposi d'un espai adequat per celebrar les reunions periòdiques del seu grup de treball de la Catalunya Central, a la Casa Lluvia actual seu del COAC.

“Des del COAC estem molt contents de poder col·laborar amb una entitat que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social i que ajuda a garantir que el català sigui present com a llengua de ple dret en tots els àmbits i registres”, ha expressat Claudina Relat.

Plataforma per la Llengua és una organització sense ànim de lucre, no governamental amb més de 26.000 socis. L'entitat actua als diferents territoris de parla catalana i ho fa des de l'activisme i amb una perspectiva transversal: en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida i l'arrelament lingüístic dels nouvinguts, en les universitats i l'educació, així com en les administracions, entre altres àmbits d'actuació.