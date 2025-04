La seu manresana del COAC acollirà dijous una trobada d'Arquitectes en Femení

Aquest dijous 24 d'abril, de 6 de la tarda a 8 del vespre, la seu de Manresa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya acollirà la trobada Arquitectes en Femení, una iniciativa impulsada pel Grup de Dones Arquitectes de la Demarcació de les Comarques Centrals del COAC.

L'objectiu de la trobada és crear un espai de debat i reflexió entorn de la realitat de les dones en el món de l'arquitectura, compartint vivències, inquietuds i mirades diverses. "L'arquitectura ens uneix com a professió, però sovint, com a dones -especialment en moments vitals com la maternitat o l'atenció a les cures-, ens enfrontem a desigualtats que cal escoltar i abordar col·lectivament" segons Lídia Arboix i Miquel. "Aquest no vol ser un espai tancat a la feminitat, sinó un espai obert a tothom, on es convida a participar-hi amb perspectives diverses per enriquir el debat i la comprensió mútua".

A més, en el marc de la setmana de Sant Jordi, la biblioteca del COAC cedirà una selecció de llibres en clau femenina dins el món de l'arquitectura i les seves disciplines, que estaran disponibles per a la seva consulta durant tota la setmana a la seu de Manresa del COAC. Aquesta acció culminarà amb una tertúlia oberta durant la trobada del dia 24, on es presentarà públicament el grup Arquitectes en Femení i es compartiran els seus objectius.

Arquitectes en femení

Hygge és un terme danès que descriu un estat d'ànim de benestar i satisfacció, gaudint del dia a dia i sent agraït pel present, sol o en companyia. Aquesta idea de benestar i calidesa inspira l'esperit d'Arquitectes en Femení: un espai on les arquitectes puguin sentir-se acollides, escoltades i valorades. El grup està liderat per l'arquitecta Lídia Arboix i Miquel.

L'acte està obert a tots els arquitectes que vulguin compartir, escoltar i formar part d'aquesta mirada col·lectiva i transformadora sobre la professió. Per assistir només cal confirmació d'assistència a comarquescentrals@coac.net o al 938751800.