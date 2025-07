El Traspunt estrena «Bandera Negra», un nou espectacle musical per commemorar el setge de 1711

La col·legiata del Castell de Cardona acollirà els dies 19 i 20 de setembre l'estrena de Bandera Negra, el nou muntatge de teatre musical del grup El Traspunt, en el marc dels actes de commemoració del 18 de setembre i de l'Aplec de Cardona, impulsat per l'Associació Cultural 18 de Setembre, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i l'Ajuntament de Cardona.

Un nou format per renovar la commemoració

Amb aquesta nova proposta escènica, El Traspunt aposta per un canvi de format respecte als muntatges dels darrers anys. La voluntat és refrescar la commemoració anual del setge de Cardona i alhora sumar-hi dinamisme i renovació. Bandera Negra aposta pel teatre musical, amb cançons interpretades en directe per actors i actrius. El guió és obra de Jordi Santasusagna, i les composicions musicals de Xavier Ventosa, que també s'encarrega de la direcció musical.

Les entrades ja estan a la venda a través del portal Cardona Turisme i també es poden adquirir presencialment a l'Oficina de Turisme en horari habitual.

Una història de supervivència i contradiccions

L'espectacle se situa durant els dies del setge de 1711, quan Isabel, filla d'uns taverners de la vila, es veu atrapada a la taverna familiar després de la caiguda de la vila en mans borbòniques. Amb el castell resistint encara, la trobada inesperada amb el comte de Melun -home de confiança del comte de Muret- li salva la vida a canvi de mantenir oberta la taverna per a les tropes ocupants. Aquesta relació forçada obre la porta a un relat intens de contradiccions personals, mentre al castell, la seva família viu amb la incertesa del seu destí.

De 7 dies de setembre a Bandera Negra: una trajectòria consolidada

L'estrena de Bandera Negra representa la continuïtat d'una trajectòria de més de dues dècades de muntatges escènics dedicats a la memòria del setge i la resistència de Cardona. Tot va començar l'any 2004, quan l'Associació Cultural 18 de Setembre va encarregar al Traspunt una primera peça sobre els fets de 1714, també escrita per Jordi Santasusagna i amb música d'alumnes de l'escola Musicant. L'any següent va néixer l'emblemàtic 7 dies de setembre, que va tenir una gran acollida i es va representar durant diversos anys.

De cara al Tricentenari, el 2013, El Traspunt va estrenar Viurem lliures o morirem, posant el focus en el setge de 1711 i apostant per un format més innovador, amb imatges audiovisuals extretes del documental 1711. El setge, emès per TV3.

Una commemoració amb implicació popular

Com ja és tradició, les representacions s'emmarcaran dins dels actes de l'Aplec i aniran precedides per La pujada al Castell, una acció participativa que recrea els combats del setge de 1711. En acabar, es fa la baixada de torxes fins a la plaça del Mercat, un acte solemne i simbòlic que compta amb la implicació de moltes entitats locals, com les Bruixes de Cardona, Canoners, La Mandraga, Miquelets de Catalunya i els Grallers de Cardona.