El Castell de Cardona celebra les 1.500 funcions d'una visita teatralitzada pionera

El pròxim 2 d'agost, la visita teatralitzada La veritable història de la Torre de la Minyona al Castell de Cardona assolirà la funció número 1.500. Amb 64.000 espectadors en una dècada, l'activitat s'ha consolidat com un dels principals reclams familiars de la Catalunya Central. L'espectacle s'ofereix cada cap de setmana al Castell de Cardona i és el més longeu en actiu al país.

Una visita que ha captivat 64.000 espectadors en una dècada

El Castell de Cardona està d'aniversari. La veritable història de la Torre de la Minyona, la visita teatralitzada que des de fa 10 anys convida famílies a endinsar-se en la història del monument medieval, arriba el pròxim 2 d'agost a la seva funció número 1.500, amb 64.000 espectadors acumulats. El projecte s'ha convertit, en paraules del seu director i guionista Jordi Santasusagna, en "la visita teatralitzada més longeva del país", i es manté com un èxit d'assistència i crítica.

L'activitat es representa cada cap de setmana en dues sessions (dissabte tarda i diumenge al migdia) i s'amplia durant vacances, ponts i festius. El format s'ha mantingut fidel des del primer dia: teatre, humor, èpica i música en directe, pensat especialment per al públic familiar.

Un projecte impulsat per institucions i arrelat al territori

La visita teatralitzada és el resultat d'una col·laboració a tres bandes entre l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural (Generalitat de Catalunya), l'Ajuntament de Cardona (a través de la Fundació Cardona Històrica) i la companyia local Udurae Teatre.

Des de la primera funció, el febrer de 2014, l'espectacle ha estat interpretat íntegrament pels mateixos dos actors, Jordi Santasusagna i Núria Juberó, que han mantingut viu el projecte durant deu anys amb només una aturada puntual: la pandèmia.

La gènesi d'aquesta experiència cultural es remunta a finals de 2013, durant la preparació del Tricentenari de la Guerra de Successió. Aleshores, en una reunió vinculada a l'obra Viurem lliures o morirem al Born de Barcelona, l'alcalde Ferran Estruch va reclamar una acció que donés visibilitat al Castell de Cardona. La resposta va ser immediata: el mateix Santasusagna va escriure i dirigir Desvalls, l'heroi de la resistència, embrió del que un any després es convertiria en La veritable història de la Torre de la Minyona.

Teatre, divulgació i una torre carregada de llegenda

Amb el pas del temps, Udurae Teatre va acabar definint un espectacle transversal que es fixa en l'esplendor medieval del castell i en la llegenda de la famosa torre que dóna nom a l'activitat. A través de recursos teatrals, tensió dramàtica, complicitat i humor, l'espectacle esdevé una manera fresca i propera de transmetre coneixement històric, especialment als més petits.

Un dels grans encerts del format és el to: divulgatiu però entretingut, amb cançons interpretades en directe i una posada en escena que juga amb espais reals del castell, en un recorregut físic i narratiu per la història de Cardona.

El fet que l'activitat s'hagi mantingut estable durant una dècada la converteix en un model d'èxit cultural en clau local, que ha sabut combinar tradició i innovació. També és un exemple de com la col·laboració entre institucions públiques i creadors locals pot generar projectes sostenibles i d'impacte real en l'oferta turística del país.

Una efemèride que reforça la centralitat del Castell de Cardona

Amb motiu de les 1.500 funcions, l'efemèride s'emmarca també com una celebració del patrimoni viu. El Castell de Cardona, ja de per si un element d'atracció històrica i arquitectònica, es reforça com a espai escènic i educatiu.

Per a moltes famílies, la visita teatralitzada ha esdevingut la porta d'entrada a la història de Catalunya, amb una experiència que va més enllà del turisme convencional. Un castell que no només es visita, sinó que es viu.