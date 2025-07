Una emoció compartida: Cardona s'acomiada d'un alcalde i rep la seva nova batllessa

Cardona ha viscut aquest dilluns una jornada política i emocionalment intensa. Ferran Estruch ha posat punt final a catorze anys com a alcalde del municipi i ha traspassat la vara d'alcalde a Lluïsa Aliste, també d'ERC. L'acte, carregat de simbologia i records, ha comptat amb la presència de destacades figures polítiques del país i ha servit per retre homenatge a una trajectòria de compromís amb el poble, alhora que s'iniciava una nova etapa liderada per una dona decidida a seguir treballant pel futur de Cardona.

Un comiat entre emoció, reconeixements i una ovació tancada

Ferran Estruch ha dit adeu a l'alcaldia de Cardona en un acte ple d'emoció i reconeixements. "A la vida s'ha de saber parar a temps, i sobretot saber fer-ho", va afirmar Estruch durant el seu discurs de comiat. Amb aquestes paraules donava pas al relleu després de catorze anys intensos al capdavant del consistori. Un període que, segons va recordar, ha estat "la millor etapa de la meva vida".

El ple, celebrat aquest dilluns, va tenir un caràcter institucional però també molt humà. Estruch va fer un discurs ple de gratitud: cap als regidors i regidores que l'han acompanyat al llarg dels anys, cap als treballadors municipals, a les entitats i associacions del poble, al partit, als companys del Parlament de Catalunya i, sobretot, a la seva família. En un dels moments més commovedors, va recordar el seu avi Miquel, referent polític per a ell, i va homenatjar la seva mare Rosa, amb qui ara afronta "una nova batalla" contra el càncer.

Entre les autoritats que van assistir-hi, hi havia l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, l'exvicepresidenta i exconsellera Laura Vilagrà, l'exconseller Ramon Tremosa, el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la cineasta Isona Passola -qui el va apadrinar al Parlament- i nombrosos diputats i batlles de la comarca i del país.

Els representants dels grups municipals -Josep Francesc Bonfil (Junts), Ferran Verdejo i Jordi Casas (PSC) i Salvador Campos (ERC)- van destacar l'estil dialogant i constructiu d'Estruch, més enllà de les diferències ideològiques. El ple va acabar amb una tancada ovació i molta emoció al saló de plens.

Ferran Estruch durant el seu discurs, amb Lluïsa Aliste al fons

AjCdn

Lluïsa Aliste agafa el timó amb compromís i claredat de rumb

Lluïsa Aliste, que ja formava part de l'equip de govern des de 2019, ha estat proclamada alcaldessa amb els vots d'ERC. És la segona dona que assumeix el càrrec a Cardona des del restabliment de la democràcia. En el seu primer discurs com a batllessa, va agrair la confiança del seu grup i va reconèixer la tasca i la confiança dipositades per Estruch.

Amb claredat i determinació, va fixar les seves prioritats per als dos anys que queden de mandat: la captació d'empreses per al polígon industrial de la Cort II per generar ocupació i diversificar l'economia; la rehabilitació del centre històric gràcies al nou Pla de Barris impulsat per la Generalitat, i culminar el projecte de l'espai residencial per a la gent gran. "Treballaré amb rigor i il·lusió per continuar fent de Cardona un poble amb futur", va assegurar.

Aliste també va reivindicar la feina feta durant la pandèmia, especialment en l'àmbit de les residències, i va posar en valor la seva experiència com a regidora implicada en les àrees socials. Va mostrar-se convençuda que la continuïtat del projecte d'ERC és una garantia per no frenar el ritme de transformació del municipi.

Quatorze anys de transformació i servei

L'herència que deixa Ferran Estruch és àmplia. En el seu balanç, l'exalcalde va repassar projectes emblemàtics com la creació del polígon industrial, l'impuls del projecte Cardona Integral amb el doctor Valentí Fuster, la renovació urbana del centre, la promoció del turisme i la consolidació d'una xarxa d'atenció social i comunitària. Va destacar també la lluita contra la despoblació amb noves promocions d'habitatge públic i la dinamització del comerç local amb accions concretes.

Durant la seva etapa, l'economia local ha experimentat una transformació notable, amb un pes creixent de la indústria i una aposta ferma per l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Va afrontar la crisi de la pandèmia amb lideratge i va defensar sempre, segons les seves paraules, "un Ajuntament proper, compromès i obert a tothom".

Un relleu que manté l'esperança

El ple d'aquest dilluns no va ser només una cerimònia institucional, sinó una mostra palpable de com la política local pot ser una eina de servei, d'humanitat i de continuïtat. Amb la sortida d'un líder que ha deixat empremta i l'entrada d'una nova alcaldessa amb les idees clares, Cardona inicia una nova etapa sense trencaments, amb el repte de seguir creixent des del consens i la il·lusió compartida.

"Visca Cardona, sempre", va concloure Estruch entre aplaudiments, acomiadant-se del càrrec però no del seu compromís amb el poble.