ERC Bages celebra que el Govern aposti pel desdoblament de la C-55 aprofitant el traçat actual

Esquerra Republicana al Bages ha celebrat que la Generalitat de Catalunya hagi escollit la proposta de desdoblament de la C-55 que el partit ha defensat de manera "coherent i contínua". Es tracta de l'opció de desdoblament 2+2 -dos carrils per sentit- entre Manresa i Castellbell i el Vilar, fins a l'enllaç amb la C-16, aprofitant el traçat existent i amb les modificacions necessàries a la variant de Castellgalí.

Els representants d'ERC Marc Aloy i Eloi Hernàndez, alcalde de Manresa i president del Consell Comarcal del Bages respectivament, han afirmat que es tracta d'una proposta "basada en el seny, la sostenibilitat i el respecte pel territori", que permet "apostar pel progrés sense trinxar el territori". Els estudis informatius que avalen la solució van ser iniciats pel Govern de Pere Aragonès i han conclòs amb l'elecció d'aquesta fórmula per part de la Generalitat.

Al mateix temps, però, els republicans han expressat el seu rebuig frontal a la possibilitat d'eliminar les bonificacions a la C-16: "No ho acceptarem. No podem vestir un sant per desvestir-ne un altre. No passarà. El Bages no ho acceptarà", han advertit.

ERC ha posat en valor la seva actitud propositiva i constructiva davant d'altres formacions que, segons apunten, "sempre estan en contra de tot o només pensen en interessos partidistes". "Davant del soroll, fets i progrés. Aquesta és la millor proposta possible, i el temps ens ha donat la raó", han afegit.

Finalment, el partit s'ha compromès a vetllar perquè el projecte es desplegui amb rigor i dins dels terminis previstos. També ha exigit que el territori sigui partícip del desenvolupament del projecte: "Cal lleialtat institucional: la Generalitat ha d'anar de la mà del Bages", han conclòs.