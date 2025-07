Illa anuncia el desdoblament de la C-55 entre Manresa i Sant Vicenç: «la decisió ja està presa»

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte a Manresa que el Govern iniciarà els treballs per desdoblar la carretera C-55 entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet, una de les principals demandes del territori els darrers 25 anys. "Resoldrem un deute històric que s'acumula després de més de dues dècades, i la decisió ja està presa", ha afirmat el cap de l'executiu durant la conferència Catalunya lidera, celebrada al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de la capital del Bages.

L'anunci ha estat rebut amb aplaudiments entre els assistents, entre els quals hi havia alcaldes de diversos municipis de la Catalunya Central, representants d'entitats socials i membres destacats del món econòmic. Segons ha detallat Illa, els primers treballs previs ja s'activaran aquest mateix any, amb l'objectiu de redactar l'estudi constructiu durant el 2026 i licitar i adjudicar les obres el 2027. La previsió és que el projecte estigui finalitzat l'any 2030.

Una decisió "estratègica" i d'alt impacte territorial

Illa ha assegurat que la decisió s'ha pres després de valorar diverses opcions i escoltar el territori. "És la proposta que té més sentit des del punt de vista de rendiment de futur i inversió pública", ha defensat. El traçat inclourà una variant a Castellgalí i un nou enllaç a Sant Vicenç de Castellet, però no s'estendrà fins a la C-58 ni al túnel del Bogunyà, un punt especialment conflictiu. "No és una obra senzilla, però mantindrem informats els ajuntaments de l'evolució dels treballs", ha afegit.

Tot i les expectatives generades, el president ha reconegut que el projecte no satisfarà tothom: "Hi haurà qui dirà que s'ha de fer més, però ara fem això perquè tenim els recursos, i no em nego a seguir-ne parlant".

Reivindicacions i reaccions: "Una oportunitat perduda"

Abans d'entrar al recinte del museu, el president Illa ha mantingut una breu conversa amb representants de les plataformes ciutadanes que fa anys que reclamen el desdoblament de la C-55. Li han lliurat un document amb les seves demandes, tot i que han expressat el seu escepticisme davant del contingut de l'anunci.

Un cop acabat l'acte, entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, la plataforma No més morts a la C-55 i la Xarxa 7 han qualificat la proposta del Govern com a "mínima del mínim". Lamenten que no s'inclogui el tram entre Sant Vicenç i la connexió amb la C-58, especialment el túnel del Bogunyà, de 4 km, que consideren una zona crítica pel volum de trànsit i la sinistralitat acumulada.

Habitatge, municipis rurals i millores ferroviàries

Més enllà de la C-55, la conferència també ha servit perquè Illa anunciés altres mesures rellevants per al territori. En l'àmbit de l'habitatge, ha informat que ja s'està treballant en la licitació per construir pisos de protecció oficial als 61 solars que han estat cedits per ajuntaments de la demarcació. Així mateix, ha reiterat el compromís del Govern amb la millora del servei de Rodalies, especialment les línies R3 i R4, molt utilitzades a la Catalunya Central.

En clau legislativa, ha destacat que el Parlament aprovarà aquest mes de juliol la nova Llei de l'Estatut dels Municipis Rurals, que busca dotar de recursos i reconeixement administratiu els ajuntaments de petits pobles. "Cal una legislació pròpia per garantir la sostenibilitat i el futur del món rural", ha defensat.

Illa ha completat la seva visita al Bages amb la inauguració de la residència El Carrilet d'Ampans a Balsareny.