Salvador Illa inaugura la residència El Carrilet de Balsareny, impulsada per Ampans

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest dissabte Balsareny per inaugurar oficialment la nova residència El Carrilet, un projecte impulsat per la Fundació Ampans destinat a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual i altes necessitats de suport. L'acte, que ha reunit autoritats locals, representants institucionals i membres del teixit social, ha estat un reconeixement explícit al model d'atenció integral, comunitària i propera que defensa l'entitat.

La nova residència, situada entre els carrers Carrilet i Sant Marc, consta de 30 apartaments individuals i ha estat dissenyada per oferir la màxima qualitat de vida, autonomia i confort a les persones que hi viuran. Amb una arquitectura pensada per reduir l'estrès ambiental i fomentar la relació amb l'entorn, l'equipament suposa una resposta innovadora a una necessitat urgent del territori.

Suport institucional i compromís del Govern

L'acte d'inauguració ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa, de l'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i del president d'Ampans, Lluís Sánchez, així com representants institucionals, famílies, professionals de l'entitat i veïns del municipi.

En el seu parlament, Illa ha destacat la tasca de les entitats socials i ha anunciat una nova convocatòria de places residencials especialitzades per part del Govern de Catalunya: "El millor que podem fer amb entitats socialment compromeses com Ampans és acompanyar-les, amb recursos i amb tot el suport que necessitin". El president ha subratllat que la nova residència no només representa una millora de serveis, sinó també un gest de país que cuida i no deixa ningú enrere.

El model d'El Carrilet: molt més que una residència

La residència El Carrilet ofereix 30 apartaments individuals distribuïts en dos blocs de planta baixa i primera planta, amb una superfície total construïda de 1.200 m2. L'equipament inclou quatre unitats de convivència amb cuina pròpia, menjadors, sales d'estar, espais de descans i dos patis enjardinats. Tot plegat, amb l'objectiu de crear un ambient acollidor, segur i estimulant, especialment per a persones amb trastorns de conducta o de l'espectre autista.

L'edifici ha estat construït amb criteris d'eficiència energètica, sostenibilitat i accessibilitat universal. S'hi han instal·lat sistemes de domòtica per adaptar l'entorn a les necessitats individuals, aerotèrmia, plaques solars i aïllaments tèrmics d'última generació. A més, s'ha utilitzat fusta contralaminada CLT, fabricada per una empresa local del mateix municipi.

Segons Ampans, aquesta infraestructura vol ser un espai de vida real i no un simple recurs assistencial. "És una llar, un espai d'autonomia, qualitat de vida i suport especialitzat", ha afirmat el president de l'entitat, Lluís Sánchez, que ha valorat l'equipament com una resposta necessària i urgent per a moltes famílies.

El testimoni de les famílies: entre la il·lusió i l'alleujament

Un dels moments més emotius de l'acte ha estat la intervenció de Fèlix Garcia, pare d'un dels joves que viurà a la residència. En nom de moltes famílies, ha exposat la incertesa i el neguit que es viu quan s'acaba l'etapa infantil d'atenció especialitzada i no hi ha recursos suficients per continuar donant suport adequat a la vida adulta.

"El Carrilet és molt més que un centre. És una resposta concreta, real i imprescindible per a nosaltres", ha dit Garcia, visiblement emocionat. Ha agraït el compromís de l'administració i la tasca constant d'Ampans, tot reclamant que no sigui un cas aïllat, sinó el principi de moltes més respostes semblants.

Una llista d'espera que supera les 300 persones

Ampans ha denunciat que, només a la comarca del Bages, hi ha actualment més de 300 persones en llista d'espera per accedir a una plaça residencial especialitzada. Moltes d'elles són joves amb diagnòstics d'autisme d'alta complexitat que, en arribar a la majoria d'edat, han de deixar els serveis infantils sense cap alternativa clara, ni poden ser atesos adequadament al domicili familiar.

Per això, l'entitat treballa de manera paral·lela en dos nous projectes residencials: un a Manresa i un altre a Terrassa, amb l'objectiu d'ampliar el nombre de places disponibles i fer front a una realitat cada cop més urgent.

Un nom amb arrelament i simbolisme

El nom de la residència, El Carrilet, no és fruit de l'atzar. El president d'Ampans ha explicat que fa referència al tren històric que connectava Manresa i Berga passant per Balsareny, un símbol de servei, creixement i futur. "Ara aquest nom agafa un nou significat: un espai que acompanya persones en el seu camí vital", ha explicat Sánchez.

L'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, ha destacat la implicació del municipi en tot el procés i ha valorat el projecte com una mostra clara de col·laboració entre entitats, administració i comunitat. "És un espai que neix de la voluntat de no deixar ningú enrere", ha afirmat.

Una fita per al territori

L'arribada d'aquesta nova residència al Bages suposa un pas important en la configuració d'un sistema d'atenció descentralitzat, arrelat i adaptat a les necessitats reals del territori. El suport explícit del Govern de la Generalitat en l'acte d'inauguració reforça la voluntat d'apostar per un model que vagi més enllà de la institucionalització i posi les persones al centre.

"La societat que volem construir és aquella que cuida. I cuidar vol dir entendre, acompanyar i donar eines per viure amb dignitat", ha conclòs Salvador Illa.