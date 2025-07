La nova residència d'Ampans a la Parada de Manresa obrirà portes a finals d'any

La residència per a persones amb discapacitat intel·lectual que Ampans construeix al barri de la Parada de Manresa ja enceta la recta final d'obres i està previst que entri en funcionament a finals d'aquest 2025. Amb una inversió de 13 milions d'euros, l'equipament s'ha aixecat en un solar de 5.000 m2 i ha estat dissenyat pel reconegut estudi olotí RCR Arquitectes. El projecte inclou 60 places residencials, un restaurant obert a la ciutat i un centre de formació per a l'àmbit sociosanitari i de la restauració.

Un edifici emblemàtic per respondre a les necessitats del territori

El director general de la fundació, Toni Espinal, ha destacat que el gruix de les obres acabarà aquest juliol i que, a partir d'aquí, es procedirà a l'adequació interior i a la instal·lació del mobiliari, amb la vista posada a inaugurar l'espai abans d'acabar l'any. Espinal ha remarcat que aquest projecte suposarà la contractació d'un centenar de persones i que permetrà que Ampans superi les 1.500 persones ocupades.

La nova residència està pensada per acollir persones amb discapacitat envellides, persones més autònomes i també disposarà d'algun pis per a familiars. A més de la residència, l'edifici acollirà un restaurant i un centre formatiu orientat a capacitar professionals en sectors amb alta demanda.

Creix la demanda i la complexitat

Tot i l'augment de places, Espinal ha alertat que les necessitats encara superen les capacitats actuals del sistema. Amb la Parada i l'equipament recentment estrenat a Balsareny, Ampans haurà creat 150 noves places, però preveu que en caldran un centenar més en els propers cinc anys. Espinal ha recordat que el nombre de persones amb discapacitat a Catalunya no només creix, sinó que ho fa amb més complexitat a causa de l'envelliment i la cronicitat.

Un sopar solidari per cobrir despeses de mobiliari

Per contribuir al finançament del projecte, el Rotary Club Manresa-Bages ha organitzat un sopar solidari el 18 de setembre als exteriors de la nova residència. L'acte inclourà una visita guiada a l'edifici i té com a objectiu recollir fons per a l'equipament interior. El president del Rotary, Jordi Puig, ha animat empreses del territori a comprar taules de deu comensals a un preu de 1.200 euros per unitat, aportant així "el seu gra de sorra" al projecte.